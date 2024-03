Nuove star alla Casa delle Farfalle: sono arrivati gli insetti stecco

I più piccoli già lo conoscono, l’hanno visto in “Animali fantastici e dove trovarli”, il film nato dalla fantasia della scrittrice J.K. Rowling (divenuta famosissima per aver creato il magico mondo di Harry Potter). Nel libro, come nel film, è lui che, nonostante le dimensioni ridotte, in più di un’occasione salva il protagonista Newt Scamander dai pericoli in cui si è cacciato. Come ci riesce? Grazie al suo coraggio certamente, anche se il suo vero potere è un altro: le sue incredibili capacità di mimetizzazione.

Stiamo parlando naturalmente dell’insetto stecco: struttura esile e allungata, colore verde o marrone e lunghezza ragguardevole (circa 12 cm per le femmine e 6.5 per i maschi), l’insetto stecco è così chiamato per le sue fattezze simili ad un ramoscello o a delle foglie. Non si tratta di un esemplare esotico, in Italia lo si trova, tuttavia è così straordinariamente bravo a mimetizzarsi che è decisamente difficile riuscire ad individuarlo in una passeggiata nella natura.

Gli insetti stecco sono gli ultimi arrivati nel meraviglioso giardino tropicale itinerante di Casa delle Farfalle: una mostra faunistica, inserita nel cuore verde di Parco Uditore a Palermo, che ospita centinaia di farfalle da tutto il mondo. Si tratta in particolare di circa 300 esemplari, diversi in tutto, per habitat, taglia e trame, eppure per l’occasione vicini e ammirabili in un unico spazio. I magnifici esemplari arrivano dalle butterflies house di tutta Europa ancora allo stadio larvale, come crisalidi: un mistero ancora da scoprire, ignoto agli stessi curatori, che non sanno in quale splendido esemplare si trasformeranno.

Inoltre quest’anno, per la prima volta, Casa delle Farfalle è presente in contemporanea in un doppio appuntamento: infatti oltre Palermo, è visitabile anche a Marsala nella splendida cornice di Palazzo Grignani, in pieno centro storico. La mostra, accolta con entusiasmo da piccoli e grandi visitatori, da anni porta in giro per la Sicilia la bellezza ammaliante di un giardino tropicale: non solo farfalle dunque, ma anche piante esotiche e specie più curiose come appunto l’insetto stecco.

Nel tempo Casa della farfalle ha ampiamente dimostrato la felicità della sua formula di successo, basata su due ingredienti principali: l’intento ludico naturalmente, ovvero il semplice piacere della bellezza, ma anche e soprattutto quello naturalistico. Le scolaresche, i turisti e i visitatori che affollano la mostra lo sanno: in loco è sempre presente un team di esperti naturalisti pronti a rendere la visita ancora più interessante, rispondendo alle domande o rivelando qualche curiosità.

La Casa delle Farfalle sarà visitabile fino al 19 giugno a Palermo e fino al 12 giugno a Marsala. Per i contatti e informazioni è possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com. Ulteriori informazioni sul sito web www.lacasadellefarfalle.com o sui canali social dedicati www.facebook.com/casadellefarfallesicilia e www.instagram.com/casadellefarfallesicilia

Dove e Quando?

Marsala: Palazzo Grignani (Piazza Carmine) fino a 12 Giugno 2022

Palermo: Parco Uditore (Piazza A.Einstein) fino a 19 Giugno 2022

© Riproduzione riservata