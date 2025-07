Nuove cariche sociali per il Cr Scicli calcio

Si parla di ritorno alle origini, di passione e di sguardo al passato ed al futuro. Il tutto con una nuova società alla cui massima carica è stato chiamato Bartolo Alecci che guida un organigramma conosciuto, quello che in gran parte aveva gestito la società di calcio sciclitana prima dell’arrivo, lo scorso anno, del presidente Francesco Occhipinti e del direttore sportivo Saro Scollo ai quali si deve dare il merito di aver mantenuto a galla non solo la società ma anche il calcio a Scicli. Fra momenti esaltanti e fra cadute improvvise la macchina del calcio, nel campionato di Promozione, non si è fermata. “Con grande entusiasmo e spirito di rinnovamento – afferma il nuovo presidente Bartolo Alecci assumendo la carica di presidente – la società sportiva Cr Scicli, realtà calcistica che affonda le sue radici nel territorio, con l’ambizione di rappresentare un punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni ha dato vita ad un rinnovamento che nasce dall’incontro tra persone animate da una profonda passione per il calcio, unite dal desiderio di creare qualcosa di solido, inclusivo e duraturo. Alla base di questa iniziativa c’è la volontà di valorizzare i talenti locali, di promuovere i valori dello sport e offrire un ambiente sano e stimolante in cui crescere, dentro e fuori dal campo”.

Il nuovo assetto societario è composto da volti vecchi e nuovi.

Presidente Bartolo Alecci, vice presidente Angelo Massari, amministratore delegato Peppe Puglisi, responsabile dell’area tecnica Giuseppe Riela, addetto stampa Davide Militello, segretario/tesoriere Angelo Massari, responsabile settore giovanile Tonino Gambuzza , dirigenti accompagnatori Angelo Palazzolo, Gianni Micieli, Antonello Micieli, Daniele Alfieri, Francesco Fidone, Salvatore Guccione, Angela Guccione, Antonello Diligente, Pino Palazzolo. Lo staff tecnico della prima squadra è composto da Uccio Pisani cui è stato dato l’incarico di allenatore, vice allenatore Tonino Gambuzza, preparatore dei portieri Memmo Burletti, Gianni Micieli. Il medico è il dott. Giuseppe Arrabito. “Un rinnovamento della società che rappresenta una ventata di entusiasmo e progettualità in un territorio che ha sempre avuto nel calcio un importante collante sociale – conclude il nuovo presidente Bartolo Alecci – con l’obiettivo di costruire, con pazienza e determinazione, un modello sportivo sostenibile, partecipato e radicato, capace di coniugare risultati sportivi e crescita umana”.

