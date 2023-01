Nuovamente la Sicilia in “4 ristoranti”. Si va ad Ortigia e si gusta la caponata. Ecco la ricetta

“4 Ristoranti” con Alessandro Borghese torna in Sicilia e approda stavolta a Siracusa tornando a ricercare, come fa sempre, i migliori ristoranti d’Italia, valutando la qualità della cucina, l’ambiente e il servizio.

La ottava puntata della stagione 2022/23 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese si svolgerà a Ortigia, una zona del centro storico di Siracusa. Ortigia è famosa per la sua posizione su un’isola collegata al resto della città siciliana dal Ponte Umbertide. La puntata andrà in onda questa domenica 22 gennaio su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

Durante la puntata, quattro ristoratori si sfideranno per conquistare il titolo di miglior ristorante fra innovazione e tradizione. I ristoratori ospitati a turno saranno accompagnati da Alessandro Borghese, che valuterà la location, l’arredamento e la mise-en-place del ristorante, e ispezionerà la cucina alla ricerca di eventuali errori macroscopici.

La puntata prevede anche una categoria speciale, in cui tutti i ristoratori sono chiamati a preparare un piatto o un ingrediente tipico della zona in cui si svolge la puntata. In questa puntata a Ortigia, lo special è rappresentato dalla caponata, un piatto tipico siciliano a base di melanzane, cipolle, pomodorini, olive, capperi e zucchero.

I quattro ristoranti in gara ad Ortigia sono:

Alevante Restaurant: un ristorante del quartiere della Giudecca con una cucina fusion ispirata alla Sicilia, alla Puglia, al Lazio e al Nord Africa.

Macallè Sicilian Bistrot: un ristorante nella Spidduta con un menu di cucina tradizionale siciliana moderna

La Tavernetta da Piero: un ristorante nel centro storico di Ortigia con una cucina tradizionale ma originale.

La Locanda Maniace: un ristorante con un menu di cucina tradizionale siciliana rivisitata in chiave moderna

La puntata promette di essere emozionante e piena di sorprese, con i ristoratori che faranno del loro meglio per conquistare il premio finale. Non perdete l’appuntamento con 4 Ristoranti con Alessandro Borghese a Ortigia per scoprire quale ristorante si aggiudicherà il premio.

La caponata è un piatto tipico siciliano a base di melanzane, cipolle, pomodorini, olive, capperi e zucchero. La sua preparazione è semplice, ma richiede tempo e pazienza per far rosolare gli ingredienti e dargli il giusto sapore. La caponata si può servire come contorno, ma anche come piatto unico accompagnato con pane fresco o pasta.

l piatto è molto popolare in Sicilia e anche conosciuto in tutta Italia. La caponata può essere preparata in molte varianti, a seconda della zona in cui viene cucinata o delle preferenze personali. Ad esempio, alcune ricette prevedono l’utilizzo di sedano, peperoni o uva passa, mentre altre includono l’aggiunta di pesce o carne.

La caponata è un piatto versatile e adatto a diverse occasioni, dalla cena in famiglia al pranzo in ufficio, dall’aperitivo tra amici al buffet di un matrimonio. Inoltre, è un piatto che può essere facilmente conservato in frigorifero e riscaldato prima di essere servito.

La caponata è un piatto che si presta anche alla personalizzazione, e gli chef possono interpretarlo a modo loro. In alcune trasmissioni televisive come 4 Ristoranti con Alessandro Borghese, viene proposto come special della puntata, e gli chef si sfidano per presentare la loro versione del piatto.

In generale, la caponata è un piatto tipico siciliano da non perdere, che rappresenta la cucina mediterranea e la sua ricchezza di sapori e profumi.