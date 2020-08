Nuova ordinanza di Musumeci: quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta e uso della mascherina - Ragusa Oggi

Nuova ordinanza di Musumeci: quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta e uso della mascherina

La nuova ordinanza del Governatore Nello Musumeci cerca di porre un freno all’ondata di contagi che sta interessando in questi giorni la Sicilia. Gli obblighi riguardano soprattutto per chi rientra in Sicilia dal 14 agosto da Grecia, Malta e Spagna, dopo l’aumento di contagi reduci dai viaggi al di fuori dell’Isola, e valgono sia per i turisti sia per i residenti. Insomma, è come se si tornasse indietro di qualche mese, purtroppo.

Nell’ordinanza di legge che “si avrà l’obbligo di registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto”, e inoltre “rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria”.

Sarà obbligatorio l’ isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, e alla fine di tutto questo “essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena”.

Per quanto riguarda l’uso della mascherina, fermo restando i protocolli nazionali e regionali vigenti, nel luogo di lavoro l’uso del dispositivo é sempre obbligatorio per tutti i funzionari e dipendenti delle amministrazioni, aventi sede, anche territoriale, in Sicilia, nonché per l’utenza. È, altresì, obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

