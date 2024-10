Nuova giunta già operativa a Pozzallo. Ridistribuite le deleghe assessoriali

Il sindaco Roberto Ammatuna non si è perso nei meandri del dibattito politico e delle critiche. Anzi è andato diritto prendendo atto delle dimissioni di Giovanni Zacco per motivi strettamente personali per il quale ha speso parole di grande stima ed affetto e di Stella Morana per motivi politici-amministrativi. Roberto Ammatuna ha già definito la nuova giunta con l’ingresso di due nuovi assessori e la ridistribuzione delle deleghe che vanno a rendere operativa l’attività amministrativa a palazzo La Pira.

Le deleghe

Raffaele Monte rimane vicesindaco con deleghe al bilancio, Polizia locale, politiche del mare, turismo e spettacolo. La Pubblica istruzione dalla dimissionaria Stella Morana è passata ad Alessandra Azzarelli che mantiene le deleghe ai Servizi sociali ed all’ecologia. I due nuovi arrivi in giunta, Sara Cannizzaro e Vincenzo Giannone, hanno avuto assegnate dal sindaco Ammatuna le deleghe, rispettivamente, della cultura, della Protezione civile e delle Pari opportunità per Sara Cannizzato e per Vincenzo Giannone i Lavori pubblici, l’edilizia e l’urbanistica.

L’altro assessore in forza alla giunta Ammatuna, Kimberly Scolaro, seguirà politiche giovanili, sport, commercio e sviluppo economico. Il primo cittadino ha conservato per se le deleghe su porto, politiche migratorie e personale. Ora si torna al lavoro dopo il difficile momento dei giorni scorsi quando hanno lasciato la coalizione del sindaco Ammatuna il presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestre ed il suo vice Giuseppe Gianpietro e la giunta l’assessore Stella Morana. Per loro si aprirebbero nuovi orizzonti politici dopo che sono stati visti molto vicini al deputato regionale della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate.

