Nuova fiammata africana: Ragusa sfiora i 40°C, il Sud torna nella fornace

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Fine agosto rovente nel Mezzogiorno: l’anticiclone nordafricano farà schizzare le temperature fino a 8-10°C oltre le medie. In Sicilia picchi di 40-41°C, mentre a Ragusa sono previsti 37°C. Il picco del caldo è atteso venerdì.

L’estate non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa. Dopo una stagione già segnata da diverse ondate di calore, l’anticiclone a matrice nordafricana torna a imporsi sull’Italia, concentrando i suoi effetti soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

A fare i conti con la nuova fiammata saranno in particolare Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e le aree interne del Mezzogiorno, dove i termometri potrebbero raggiungere valori fino a 8-10°C superiori alle medie del periodo.

E anche la provincia di Ragusa si prepara a vivere giornate di caldo intenso, con 37°C previsti nel capoluogo ibleo.

Ragusa verso i 37°C: la Sicilia sarà tra le regioni più calde

La nuova ondata partirà proprio dalla Sicilia. Secondo le previsioni citate dal meteorologo Lorenzo Tedici, mercoledì la città più calda sarà Caltanissetta, con 40°C, mentre Agrigento, Enna e Ragusa potranno raggiungere i 37°C.

Temperature elevate che aumenteranno ulteriormente nella giornata di giovedì. Caltanissetta potrebbe arrivare a 41°C, mentre il caldo intenso continuerà a interessare gran parte dell’Isola.

Per Ragusa il dato previsto di 37°C rappresenta un valore particolarmente significativo, soprattutto considerando che l’ondata di calore sarà accompagnata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.

Venerdì il picco: il Sud supera ancora i 40°C

La giornata più difficile, secondo le previsioni, sarà venerdì 28 agosto, quando l’anticiclone subtropicale raggiungerà la massima intensità.

Il record della giornata potrebbe essere raggiunto a Foggia, con 42°C. A 41°C sono invece accreditate Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria.

Non saranno risparmiate neppure le aree interne del Centro: Frosinone e Terni potrebbero raggiungere i 40°C, mentre Ascoli Piceno e Roma si fermeranno intorno ai 39°C.

Una situazione che conferma come il cuore dell’ondata di calore sarà concentrato soprattutto sul Centro-Sud e sul Mezzogiorno, con condizioni particolarmente pesanti nelle zone interne.

Sicilia e Calabria nella morsa del caldo africano

La Sicilia sarà tra le regioni maggiormente interessate dalla rimonta anticiclonica. Dopo i 40°C previsti a Caltanissetta mercoledì, la colonnina potrebbe salire ulteriormente nella giornata successiva.

In Calabria, giovedì sono previsti 39°C a Cosenza e Reggio Calabria, mentre il caldo interesserà anche le zone collinari e interne.

Il segnale più evidente dell’intensità della massa d’aria calda sarà proprio il coinvolgimento delle località situate a una certa quota: a Isernia, a circa 400 metri sul livello del mare, sono previsti 38°C.

Weekend, primi segnali di tregua al Centro-Nord

La svolta arriverà gradualmente nel fine settimana. Secondo Lorenzo Tedici, già da sabato 29 agosto le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud.

Domenica il quadro dovrebbe migliorare soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, dove il caldo più intenso lascerà spazio a valori maggiormente compatibili con la stagione.

Il discorso sarà però diverso per il Mezzogiorno. Sole e caldo africano continueranno a dominare fino all’inizio di settembre, mantenendo temperature elevate soprattutto sulle regioni meridionali e in Sicilia.

Afa sulle coste e Garbino in Emilia Romagna

L’ondata di calore non riguarderà esclusivamente il Sud. Anche l’Emilia Romagna sarà interessata da temperature elevate, con condizioni afose lungo le coste e caldo torrido nelle aree interne.

A rendere ancora più pesante la situazione contribuiranno i venti moderati di Garbino, che potranno favorire un ulteriore aumento delle temperature.

Al Nord-Ovest, invece, la situazione sarà relativamente più contenuta, con massime attorno ai 30°C.

Le previsioni: mercoledì, giovedì e venerdì

Mercoledì 26 agosto sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Al Nord sono previste nubi sparse in Liguria, mentre Centro e Sud vedranno un ulteriore aumento delle temperature. In Sicilia inizieranno a manifestarsi i picchi più elevati, con Caltanissetta a 40°C e Ragusa a 37°C.

Giovedì 27 agosto il sole dominerà gran parte della Penisola. Qualche addensamento potrà interessare le Alpi, mentre al Centro farà molto caldo e al Sud il caldo aumenterà sensibilmente. In Sicilia Caltanissetta potrebbe raggiungere i 41°C.

Venerdì 28 agosto sarà la giornata del picco. Sole e caldo intenso al Centro e condizioni di forte calura al Sud, con oltre 40°C in diverse località. Al Nord prevarrà il sole, ma non mancheranno temporali forti su Alpi e Prealpi.

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