Nuova antenna di telefonia a Modica? Residenti preoccupati lanciano allarme su lavori in corso

A poche settimane dall’approvazione in Consiglio comunale del Piano antenne – il cosiddetto Piano POLAB – a Modica torna a salire la tensione sul tema delle installazioni di telefonia mobile. Il piano, avrebbe dovuto dotare la città di uno strumento di pianificazione chiaro e vincolante, capace di regolamentare in modo ordinato e trasparente la collocazione delle antenne sul territorio.

E invece, una nuova segnalazione in queste ore sta alimentando le preoccupazioni di cittadini e istituzioni. A farsi portavoce dell’allarme è il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro, che ha presentato un’interrogazione ufficiale corredata da fotografie che mostrano scavi in un’area privata, ritenuti riconducibili alla possibile installazione di una nuova antenna di telefonia mobile.

I lavori segnalati sembrerebbero in contrasto con lo spirito e la lettera del Piano POLAB, dando l’impressione che si stia procedendo come se lo strumento appena approvato non fosse vincolante. Una circostanza che, se confermata, rischierebbe di svuotare di significato l’intero percorso di pianificazione intrapreso dal Comune.

Spadaro dichiara che, in precedenza, aveva già chiesto formalmente se fossero pervenute richieste di nuove installazioni sul territorio comunale. In quella occasione, era stato risposto che non risultava alcuna istanza presentata. Alla luce degli scavi e dei lavori segnalati, però, la situazione appare quantomeno poco chiara.

Da qui la richiesta, contenuta nell’interrogazione, di fare piena luce sulla natura degli interventi in corso, sull’eventuale iter autorizzativo avviato e sul rispetto delle procedure previste dal Piano antenne.

Il tema delle antenne, da anni al centro di dibattiti e polemiche a Modica, torna così prepotentemente d’attualità. Ora si attende una risposta ufficiale da parte dell’amministrazione comunale per chiarire se si tratti di semplici lavori preliminari o dell’ennesimo caso destinato ad accendere lo scontro politico e la preoccupazione dei residenti.

