Novità da Comiso, si vola su Bologna città (non più a Forlì)

Grandi novità nel panorama dei voli aerei in Italia: Aeroitalia ha ufficializzato che a partire dal 16 maggio la rotta Comiso-Bologna, precedentemente operata sull’aeroporto di Forlì, verrà spostata sull’aeroporto di Bologna città Guglielmo Marconi (codice aeroporto BLQ)!

Questa decisione rappresenta un importante cambiamento per tutti i passeggeri che utilizzano questa tratta, offrendo loro molte più opportunità e servizi. L’aeroporto di Bologna, infatti, è uno dei più grandi e moderni d’Italia, dotato di numerose strutture per accogliere e assistere i viaggiatori.

L’operativo sui voli Comiso-Bologna e viceversa sarà effettuato con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti, garantendo un’esperienza di viaggio confortevole e piacevole. Inoltre, i voli saranno disponibili tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, offrendo maggiore flessibilità nella scelta della data di partenza e del ritorno.

Il nuovo itinerario consentirà di raggiungere la città di Bologna in modo comodo e veloce, aprendo le porte a numerose opportunità turistiche e di affari. Bologna è infatti una città famosa per la sua cultura, la sua arte, la sua cucina e la sua università, e rappresenta una meta ideale per tutti i tipi di viaggiatori.

Insomma, questa novità rappresenta un’ottima occasione per tutti quelli che desiderano visitare Bologna e le sue bellezze, ma anche per chiunque abbia bisogno di viaggiare per motivi di lavoro o di studio. Grazie ad Aeroitalia, il volo Comiso-Bologna diventa ancora più interessante e conveniente!