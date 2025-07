Nove isole ecologiche mobili per mantenere pulita la costa ispicese

Esperimento già collaudato negli anni e che l’Amministrazione Leontini ha voluto ripetere anche per questa stagione estiva quando il litorale ispicese pullula di villeggianti, vacanzieri e turisti mordi e fuggi. Nove postazioni che toccano diverse zone del territorio extra-urbano affidate alla gestione della ditta Impregico e monitorate con sistemi di videosorveglianza. Solo in due di esse, quella nei pressi dell’Asca ed in via Melograno, si possono conferire i rifiuti dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 9 nella prima e dalle 6.30 alle 10 nella seconda.

Per le restanti sette postazioni l’orario di conferimento è h24 dal lunedì alla domenica. Queste sette isole ecologiche si trovano in via del Villaggio, presso la stazione di servizio Giap Sp.47, viale Kennedy, via Mare sud, nell’incrocio di contrada Iannazzo, in via della Malva ed in via Maccone bianco. Attivo anche il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti: questi possono essere conferiti, come lo stesso vale per gli sfalci di potatura, presso il CCR di via Gandhi dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 12.30 oppure possono essere ritirati a domicilio previa prenotazione al numero verde 800195314. La volontà di impegnare il singolo nello smaltire i rifiuti in maniera adeguata in rispetto all’ambiente sta portando i suoi frutti. Una “politica” che sa di innovazione, di studio, di valutazioni, di risultati che non possono non essere tenuti in considerazione e che non possono non essere il bagaglio esperienziale di una buona amministrazione.

