In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, la città di Ragusa accende i riflettori su una delle patologie femminili più diffuse e ancora troppo spesso sottovalutate: l’endometriosi. Il prossimo 22 aprile alle ore 18.00, presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”, si terrà l’incontro “Endometriosi e genetica – Un percorso di consapevolezza”, promosso […]
Necrologi: Maria Nicastro
15 Apr 2026 11:27
Necrologi: Maria Nicastro
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it