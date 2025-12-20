“NOVE”, artisti per raccontare l’identità iblea: mostra collettiva a Comiso

Sarà inaugurata martedì 23 dicembre 2025 alle ore 18.30, negli spazi della Sala Mostra della Fondazione Gesualdo Bufalino, in piazza delle Erbe 13 a Comiso, la mostra collettiva “NOVE”, a cura di Giacomo Caruso. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 25 gennaio, offrendo un ampio spaccato dell’arte contemporanea prodotta nella provincia iblea.

La mostra riunisce le opere di nove artisti che operano stabilmente nel territorio: Salvo Barone, Salvo Caruso, Gianmaria Cassarino, Salvo Catania Zingali, Angelo Iemulo, Giovanni La Cognata, Dario Nanì, Michele Nigro e Luigi Rabbito. Nove percorsi distinti che, accostati, costruiscono un racconto corale fatto di sensibilità diverse ma radicate in una comune matrice culturale.

Nove visioni, un unico territorio

“NOVE” non è soltanto un numero, ma un vero e proprio dispositivo narrativo. Nove modi di osservare e interpretare la realtà, nove linguaggi che si confrontano sul filo della memoria, dell’identità e della contemporaneità. Gli artisti coinvolti, prevalentemente legati al linguaggio figurativo, condividono un rapporto profondo con la terra iblea, che affiora nelle opere sotto forma di paesaggi interiori, volti, simboli e atmosfere dense di significato.

Il territorio non è mai semplice sfondo, ma diventa materia viva di racconto, evocata attraverso segni, colori e soluzioni formali che restituiscono una visione personale e, allo stesso tempo, collettiva.

Pittura e linguaggi a confronto

Elemento centrale della mostra è il dialogo tra tecniche e stili differenti. Pittura, segno e materia si intrecciano in un percorso espositivo dinamico, capace di stimolare il visitatore e di offrire una pluralità di letture. Non esiste un’unica chiave interpretativa, ma una stratificazione di sguardi che valorizza le differenze e mette in evidenza una comune radice culturale.

Il confronto tra gli artisti diventa così occasione di crescita reciproca e strumento di riflessione sul ruolo dell’arte come mezzo di lettura del presente.

La Fondazione Bufalino come spazio di dialogo culturale

Con “NOVE”, la Fondazione Gesualdo Bufalino rinnova il proprio ruolo di luogo vivo di confronto e produzione culturale, capace di valorizzare il talento locale e di promuovere momenti di incontro tra artisti, addetti ai lavori e pubblico.

Mettere insieme nove artisti significa creare le condizioni per un dialogo autentico, in cui l’arte diventa veicolo di nuove consapevolezze e strumento di interpretazione del territorio.

Informazioni per la visita

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 20.30, con chiusura il lunedì. Un’occasione preziosa per immergersi in un universo di immagini e suggestioni, dove la tradizione figurativa incontra sensibilità contemporanee e il racconto del territorio si fa esperienza condivisa.

