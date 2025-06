Notte di paura in via Archimede: auto si ribalta, conducente illeso per miracolo

Incidente autonomo nella notte in via Archimede a Ragusa, nei pressi dell’ex Bar Ambassador e poco distante dalla chiesa della Sacra Famiglia. Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato per poi ribaltarsi su un fianco. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco per garantire la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri, che hanno gestito i rilievi e la viabilità. Le cause dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti, ma la dinamica sembrerebbe escludere il coinvolgimento di altri veicoli.

