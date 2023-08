Notte di Ferragosto avviati i controlli per garantire la sicurezza di tutti. Presidiati accessi a mare

Mentre la notte di Ferragosto si avvia, i Comuni della provincia di Ragusa hanno messo in atto misure mirate per garantire la sicurezza di residenti e turisti lungo le splendide spiagge locali. Questo approccio proattivo è stato adottato per prevenire situazioni potenzialmente pericolose e garantire a tutti una serena festa.

Al fine di evitare incidenti e situazioni di pericolo, vari Comuni hanno emesso ordinanze che proibiscono la sistemazione di tende sulla spiaggia e vietano l’accensione di falò. Queste misure sono state adottate per preservare l’integrità delle spiagge e prevenire rischi per l’incolumità delle persone.

Per garantire l’efficacia di queste ordinanze, sono stati attivati controlli sia da parte delle autorità locali che da parte dei volontari della Protezione Civile e di diverse associazioni del territorio. Il coinvolgimento di queste figure è fondamentale per creare una presenza costante sul territorio e per sensibilizzare i cittadini sulle norme di sicurezza e sul rispetto delle disposizioni.

A Marina di Ragusa, in particolare, i controlli sono stati avviati già oggi pomeriggio, con una presenza visibile di forze dell’ordine lungo gli accessi al mare e in tutta la zona balneare. Gli zaini dei bagnanti sono stati sottoposti a verifiche al fine di garantire che non contenessero materiali pericolosi o vietati. Questa attività di controllo continuerà durante tutta la nottata, al fine di mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per tutti.

L’obiettivo principale di queste misure è quello di preservare l’atmosfera festiva senza mettere a rischio la sicurezza dei presenti.

La notte di Ferragosto è un momento di festa e di gioia, ma è fondamentale ricordare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza per garantire una celebrazione serena e responsabile.