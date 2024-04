Non solo Monterosso. Incendi nella notte a Scicli e Comiso in due abitazioni private

E’ stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco. Oltre ad essere impegnati nell’incendio che si è sviluppato nell’agro di Monterosso Almo, le squadre sono intervenute anche nelle zone di Scicli e Comiso a causa di due incendi che hanno convolto altrettante abitazioni private.

INCENDIO A SCICLI E A COMISO

Tutte da accertare le cause del rogo che ha avvolto la villetta al mare di un professionista. Lavoro che stanno svolgendo i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica che hanno lavorato per quasi tutta la nota per avere ragione sulle fiamme che si sono sviluppate nella villetta di contrada “Pezza Filippa”, alla periferia di Donnalucata sulla costa che collega la borgata con Cava d’Aliga. Una villetta che si affaccia sul mare in uno dei più suggestivi litorali della costa iblea e che nei mesi invernali è disabitata visto che i proprietari la utilizzano in particolare per le vacanze estive.

Un corto circuito, quindi accidentale, o un’azione dolosa?

Sulle due ipotesi al lavoro sono anche i carabinieri della Stazione di Donnalucata che hanno avviato le indagini dopo il lancio dell’allarme. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 di ieri per continuare fino a poco dopo le 2 di notte. I vigili del fuoco hanno lavorato parecchio per spegnere l’incendio. Anche i militari dell’Arma stanno lavorando per venire a capo dell’incendio ai danni del professionista. Un clima di preoccupazione per un episodio delinquenziale che ha scosso l’opinione pubblica.

A Comiso, l’incendio scoppiato presumibilmente a causa di un guasto elettrico nella veranda di un’abitazione che è stato prontamente gestito dalla squadra operativa del distaccamento di Vittoria. Le fiamme sono state contenute evitando, così, danni maggiori alla struttura dell’edificio.

Ha collaborato Pinella Drago

