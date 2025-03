Non era solo un ragazzo, era un punto di riferimento: la scomparsa di Peppe Giurdanella commuove tutti

Raccontare la cronaca, stare sempre “sul pezzo”, è il dovere di ogni giornalista. Ma alle volte non è per nulla facile, perché dietro le righe di una notizia c’è il volto di un amico che la vita, inspiegabilmente, decide di portarci via troppo presto.

Peppe Giurdanella rimasto vittima di un assurdo incidente stradale ieri, lo conoscevo bene. Peppe era a soli 36 anni, quando alla stessa età ancora alcuni suoi coetanei magari devono trovare se stessi, già un grande esempio di un lavoratore instancabile, un figlio prezioso ed un padre amorevole. Ecco perchè lascia tutti sconvolti, increduli. Peppe era un ragazzo cresciuto in fretta, temprato dalle responsabilità che lo hanno forgiato sin da giovane. A 14 anni già manovrava con destrezza carrelli elevatori e muletti nell’azienda di famiglia, poi l’agognata patente e la guida di camion, i bilici, i giganti della strada ed in giro per tutta l’Italia senza mai risparmiarsi. La guida dei mezzi pesanti per lui è stata sempre una passione. Eppure, il destino ha scelto di farsi beffa di lui e di strappargli la vita proprio al volante di una semplice utilitaria, su quella strada che lo portava alla partita della sua squadra del cuore, il Modica.

Il calcio era infatti un’altra passione. La Juve la sua squadra del cuore. Ieri il Modica calcio ha vinto, ma Peppe ha perso la sua partita più importante. Era un ragazzo generoso, dal cuore d’oro, sempre pronto ad aiutare, sempre presente per la sua famiglia. Lo aveva dimostrato ancora giovanissimo, affrontando con forza la lunga malattia della madre, prendendosi cura di lei con la maturità di un uomo. Ora lascia una giovane moglie Alessandra, e le sue bambine che cresceranno senza di lui, ma con il ricordo di un padre straordinario. E forse un giorno, quando saranno grandi, leggeranno queste parole e potranno essere orgogliose di chi era Peppe Giurdanella. Non solo per quello che la sua famiglia racconterà loro, ma per quello che chiunque lo abbia conosciuto potrà testimoniare: Peppe era una persona speciale. Riposa in pace, caro Peppe.

