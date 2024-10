“Non è un problema di segnale”: ecco perché in alcune zone di Ragusa non si vede la TV

In merito alla segnalazione di un nostro lettore circa alcuni problemi riscontrati nella ricezione dei segnali TV nel centro storico di Ragusa, un noto installatore della città, Antonio Schembari, proprietario di una ditta che si occupa di questo lavoro, ci ha spiegato “l’arcano”.

Il problema

Non si tratterebbe di un problema di segnale da parte di Mediaset o RAI, ma di un problema relativo agli impianti antichi che si trovano ancora in alcune zone della città. Schembari, infatti, precisa: “Il problema è personale, degli utenti, non del segnale. Questo perché un tempo si aveva l’abitudine di installare questi pali enormi che però, con il tempo, si usurano. Se consideriamo poi le intemperie, capita molto spesso che il segnale TV vada via per questo motivo. Consiglio agli utenti di non cercare “colpevoli” chissà dove, ma semplicemente di chiamare un buon installatore”.

© Riproduzione riservata