Non bastavano gli aumenti di luce e gas: torna a salire anche il prezzo della benzina

E dopo gli aumenti di luce, gas e materie prime, non poteva certo mancare anche l’aumento del prezzo della benzina. E così, si abbatterà su questo autunno 2022 una stangata sui prezzi mai vista.

Dopo l’annuncio di Opec+ sul taglio alla produzione di greggio per 2 milioni barili al giorno, i prezzi alla pompa di benzina e gasolio invertono la rotta e tornano a salire. Lo denuncia il Codacons, che lancia l’allarme sulle conseguenze per le tasche degli italiani.

In un solo giorno il prezzo medio della benzina in modalità self è salito da 1,641 a 1,644 euro/litro, mentre il gasolio passa da 1,745 a 1,748 euro/litro. I mercati internazionali hanno infatti chiuso ieri con rialzi delle quotazioni del petrolio a seguito dell’annuncio di Opec+, con effetti immediati sui listini alla pompa. Già oggi, e nonostante il taglio delle accise deciso dal Governo, un litro di diesel costa in media l’11,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, con un aggravio di spesa pari a 9 euro a pieno.