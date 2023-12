No alla violenza sulle donne: a Modica, un evento dedicato allo studio delle tecniche di difesa personale

La parte pratica è stata guidata dal direttore tecnico maestro Christian Pediglieri, che ha collaborato con altri due istruttori: Riccardo Paris, specializzato nelle tecniche di Brazilian Jiu Jitsu per la difesa personale a terra, e l’istruttore El Gama, esperto di Muay Thai per la difesa in piedi. Il maestro Pediglieri si è concentrato sullo studio di tecniche di disarticolazione e controllo a terra.L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Modica e ha visto la presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Maria Monisteri, il vicesindaco Giorgio Belluardo, l’assessore al Bilancio Delia Vindigni e l’assessore alle Politiche educative e sociali Chiara Facello. Durante l’evento, il sindaco ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nella lotta alla violenza sulle donne, sottolineando l’apertura di una stanza protetta presso la caserma dei carabinieri come luogo sicuro per denunciare atti di violenza.