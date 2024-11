“No ai botti di Capodanno”. La campagna di sensibilizzazione della LAV a Modica

La LAV (Lega Anti-Vivisezione) lancia un appello alla sicurezza degli animali, delle persone e dell’ambiente, opponendosi all’uso dei botti durante le festività, in particolare per Capodanno. Ogni anno, le esplosioni dei botti provocano feriti e morti tra gli esseri umani e danni enormi agli animali, sia familiari che selvatici. Le deflagrazioni e le luci improvvise scatenano reazioni letali e tentativi di fuga, con conseguenze devastanti. Nel 2024, il numero di feriti a causa dei botti è aumentato del 52% rispetto al 2023, registrando ben 274 feriti, tra cui 64 minorenni.

Le iniziative LAV

Nel fine settimana del 23 e 24 novembre, in occasione delle Giornate Nazionali LAV, saranno allestiti tavoli LAV a Modica dove i cittadini potranno firmare una petizione che chiede l’introduzione di una legge nazionale che vieti il possesso, uso, acquisizione e vendita di botti, petardi e fuochi d’artificio. La petizione verrà indirizzata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ai Presidenti di Camera e Senato.

L’appello di LAV

Alessandra Ferrari, responsabile LAV per l’area animali familiari, sottolinea che, nonostante i dibattiti annuali, i comportamenti pericolosi legati ai botti non cessano. È quindi necessario un intervento strutturale delle istituzioni che non si limiti a divieti temporanei, ma che includa anche una legislazione mirata e soluzioni alternative per il divertimento, come spettacoli di video mapping, fuochi barocchi o musica diffusa.

I danni ambientali

I fuochi d’artificio, oltre a causare sofferenza agli animali e alle persone, contribuiscono anche all’inquinamento atmosferico, emettendo polveri sottili dannose per la salute, e inquinano il suolo e l’acqua con i residui. Inoltre, l’uso di botti aumenta anche il rischio di incendi, soprattutto durante i festeggiamenti estivi.

Esperienza sensoriale e solidarietà

I tavoli LAV offriranno anche un’esperienza sensoriale per sensibilizzare il pubblico, simulando il rumore dei botti attraverso una simulazione uditiva, per far comprendere come gli animali vivano questo trauma. Sarà inoltre distribuito materiale informativo, tra cui una guida prodotta con il patrocinio dei Vigili del Fuoco su come proteggere gli animali dai botti.

Sostegno con i panettoni vegani

Per sostenere la causa, sarà possibile acquistare panettoni vegani. Con il ricavato che andrà a supporto della campagna contro l’uso dei botti.

La LAV invita tutti a partecipare ai banchetti in piazza per dire “Basta Botti” e festeggiare un Capodanno e una vita più sicura, senza fare del male a nessuno. Appuntamento sabato 22 e domenica 23 novembre a Modica per sostenere e firmare la campagna.

Trova il tavolo LAV più vicino a questo link

