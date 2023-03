Nino Minardo sostiene la candidata a sindaco Maria Monisteri. Armonia ritrovata con Ignazio Abbate

“La candidatura a sindaco di Maria Monisteri sostenuta da una coalizione civica a Modica mi convince e la sostengo. Che un deputato nazionale e un deputato regionale della stessa città si ritrovino uniti a supporto di un proposta politica per le amministrative lo ritengo un fatto assolutamente positivo per la città e per il territorio”.

Questo il contenuto dell’intervista rilasciata dall’On Nino Minardo, Presidente della Commissione difesa alla Camera ed ex segretario regionale della Lega, al giornale online Livesicilia.

Una dichiarazione che segue di qualche giorno la comunicazione che la lista Modica al centro facente capo all’avvocato Fabio Borrometi, da sempre uomo vicino all’On Minardo, correva a sostegno della candidata a Sindaco Maria Monisteri che continua quindi a ricevere sostegni ed apprezzamenti da sempre più pezzi importanti della città.

La dichiarazione di Nino Minardo di fatto ufficializza un ritrovato feeling con l’On Abbate, che dopo la elezione dell’ex sindaco a deputato regionale, sembrava essersi perso del tutto. Eppure in politica tutto è possibile, si suol dire, e nell’interesse del buon governo della città, i due parlamentari hanno trovato la quadra del cerchio.

Maria Monisteri è quindi la candidata anche dell’On Nino Minardo che tuttavia non si è ancora ben compreso che posizione terrà ufficialmente con il simbolo del suo partito, la Lega, che di fatto non si concilia col progetto di civismo di cui si è sempre parlato in merito alla candidatura della Monisteri a sindaco della città. Progetto civico che però sembra sempre più sbiadirsi non soltanto dopo l’endorsement dell’On Minardo ma anche in considerazione del fatto che la Monisteri sarà sostenuta anche della lista nuova Dc di Totò Cuffaro.

L’on Nino Minardo e l’On. Abbate, sembrano tuttavia convergere non soltanto sul nome della Monisteri ma anche sul tema dei cattolici moderati. Argomento tanto comune ai due che potrebbe in futuro rivelarci qualche sorpresa.