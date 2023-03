Modica al Centro: nuova lista civica per amministrative

Il panorama politico della città di Modica si arricchisce di una nuova proposta: Modica al Centro: nuova lista civica per amministrative. L’avvocato Fabio Borrometi presenta questa nuova realtà politica come un’opportunità per unire esperienze politiche e società civile, con l’obiettivo di dare alla città una nuova amministrazione. Un’amministrazione ce sia competente e di alto profilo.

La lista civica è di estrazione moderata e sostiene la candidatura a sindaco di Maria Monisteri. Secondo Borrometi, il Centro rappresenta il luogo politico dei valori e la città di Modica è il valore più grande per tutti coloro che si impegneranno nella lista civica.

Modica al Centro e l’ambizione

“Modica al Centro ha l’ambizione di essere una lista capace di unire esperienze politiche e società civile per dare alla città un’amministrazione competente e di alto profilo” – ha dichiarato l’avvocato. La lista civica sarà parte integrante della coalizione civica che sosterrà la corsa di Maria Monisteri.

“Per noi il Centro – continua il promotore della lista – è il luogo politico dei valori e la città di Modica è il valore più grande per tutti coloro che si impegneranno in prima persona nella nostra lista che sarà in campo come parte integrante della coalizione civica che sosterrà la corsa di Maria Monisteri”conclude.

Le elezioni amministrative sono sempre un’occasione importante per la città, poiché consentono ai cittadini di esprimere la loro volontà. Ma anche di scegliere chi li rappresenterà e amministrerà la città nei prossimi anni. La nascita di una nuova lista civica, come Modica al Centro: nuova lista civica per amministrative nella città della contea, è un segnale positivo. Significa che la società civile e i cittadini sono pronti ad impegnarsi e a partecipare attivamente alla vita politica della loro città. In passato fu candidato al Consiglio comunale di Modica per Forza Italia, vicino alla famiglia Minardo.

Sarà interessante seguire gli sviluppi della campagna elettorale e vedere come i vari candidati e le loro liste civiche si presenteranno ai cittadini di Modica. Dovranno offrire idee, progetti e soluzioni per i problemi della città. In ogni caso, ci auguriamo che queste elezioni siano un momento di confronto costruttivo e di scambio di opinioni, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Modica.