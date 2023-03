La candidatura “coraggiosa” di Ivana Castello a Modica

E’ stata definita in conferenza stampa una “candidatura coraggiosa” quella di Ivana Castello quale candidato sindaco della città di Modica. All’hotel Principe d’Aragona stamani la presentazione ufficiale alla presenza dei rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra Italiana. Per il PD erano presenti l’onorevole Nello Di Pasquale, il segretario provinciale Lino Giaquinta, il segretario cittadino Salvatore Poidomani, il vice segretario Francesco Stornello e il presidente dell’Assemblea Giovanni Spadaro. Il Movimento Cinque Stelle era rappresentato dall’onorevole Stefania Campo e dal consigliere comunale Marcello Medica. Infine, per Sinistra Italiana erano presenti Angelo Rinollo, coordinatore provinciale, e Vito D’Antona esponente di spicco.

Fronte progressista unitario

L’obiettivo della conferenza stampa era presentare alla città la candidatura unitaria di Ivana Castello, una scelta condivisa dai tre partiti che rappresentano un’opzione di forte impronta progressista per la città di Modica. Questa iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti alla conferenza, che hanno sottolineato come la collaborazione tra i tre partiti sia stata fondamentale per poter proporre un candidato unitario. Quanto non è ad esempio avvenuto nella vicina città di Ragusa.

I punti principali del programma elettorale

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i principali punti del programma elettorale di Ivana Castello, con particolare attenzione alla situazione economica del Comune di Modica. La candidata ha sottolineato come la sua proposta sia incentrata sulla riduzione del debito pubblico e sull’introduzione di nuove entrate per il Comune, senza gravare sui cittadini. Inoltre, Castello ha parlato di importanti investimenti per la città, volti a migliorare le infrastrutture e a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.

I rappresentanti dei tre partiti hanno sottolineato come la candidatura unitaria di Ivana Castello rappresenti un’opportunità unica per Modica, in grado di portare nuova linfa alla città e di rilanciare l’economia locale. La collaborazione tra i partiti, inoltre, dimostra come sia possibile superare le divisioni ideologiche per lavorare insieme a favore della comunità.

Le dichiarazioni di Ivana Castello

A Ragusaoggi.it Ivana Castello dichiara: “Durante l’incontro, sono stati affrontati alcuni dei principali problemi che attualmente affliggono il Comune e sono state illustrate le possibili soluzioni da adottare per superarli.

Una delle sfide più importanti che si dovranno affrontare sarà quella legata alla situazione economica del Comune di Modica”. Tuttavia, Ivana Castello ha sottolineato che la sua candidatura non sarà solo “coraggiosa” perché si è dinnanzi a “noti avversari politici” e ciò farà presagire una campagna elettorale dura, ma anche per la consapevolezza della situazione economica della città. In questo senso, si è dichiarata pronta ad affrontare questa sfida con idee ben precise per gestire queste problematiche e per dare nuove prospettive alla città della Contea.

I problemi economici del Comune di Modica

“Tra i primi problemi da affrontare vi è proprio la salute economica dell’ente – ribadisce la Castello – un tema che rappresenta una delle principali preoccupazioni per i cittadini di Modica”. Per risolvere questa questione, Castello ha affermato che stanno pensando “ad una serie di iniziative che non graveranno sui cittadini, ma che al contrario porteranno nuove entrate al Comune, consentendo di ridurre il debito pubblico”.

Il fronte compatto che potrebbe allargarsi

Inoltre, durante la conferenza stampa, è stato evidenziato l’importante ruolo dell’alleanza tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana a Modica. “Questa collaborazione – conclude la Castello – è nata dopo vari incontri che hanno portato ad un asse progressista unito, una sintesi del programma e degli obiettivi, e un’analisi della situazione politica portata avanti dalla precedente Amministrazione. Da questi aspetti si riparte per costruire un futuro migliore per la città”. E stato anche detto che rispetto all’attuale alleanza si potrebbero avere anche ulteriori appoggi.

Intanto giovedì prossimo si terrà la conferenza stampa dell’altra candidata sindaco donna a Modica, ovvero l’ex assessore Maria Monisteri.