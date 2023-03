Elezioni Modica: Ivana Castello candidata sindaco del Pd. A giorni il nome del candidato di Ignazio Abbate. Ecco tutte le altre ipotesi in campo

Potrebbe essere una sfida anche tra candidate donne quella delle prossime elezioni a Modica. La prima candidatura ufficializzata da un partito è arrivata nella giornata di oggi. Dal Partito Democratico di Modica. Ad annunciarlo sui social (ormai si fa cosi’.. nessun comunicato stampa) è il neo segretario comunale Salvatore Poidomani. Il Pd modicano ha deciso di puntare su Ivana Castello, battagliera consigliera comunale.

Le dichiarazioni social del Pd di Modica

“Il Pd di Modica, dopo un lungo dibattito e confronto sia al suo interno che con le altre forze politiche della città, ha scelto Ivana Castello come candidata a sindaco. Guiderà la coalizione progressista composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e altre formazioni civiche.

Sicuri di avere fatto la scelta migliore per il valore, senso di giustizia sociale e istituzionale che ella rappresenta, convinti che possa avere tutte quelle qualità affinché la città possa riscattarsi e tornare ad essere libera, auguriamo ad Ivana i nostri migliori auspici e un buon e proficuo lavoro”.

Questo il messaggio social del coordinatore Salvatore Poidomani a corredo di una fotografia della stella Castello scattata nel 2018 per una precedente campagna elettorale

Il nome del candidato sindaco che fa capo all’on. Ignazio Abbate

Dicevamo che potrebbe esserci una sfida tra donne per la poltrona più importante della città della Contea. A giorni, infatti, sarà ufficializzato il nome del candidato sindaco che fa riferimento all’on. Ignazio Abbate, il sindaco uscente di Modica, dimissionario per candidarsi all’Ars dove è stato tra i più votati della Sicilia. Secondo indiscrezioni che vanno avanti ormai da mesi, potrebbe essere l’ex assessore Maria Monisteri a ricoprire il ruolo di candidata sindaco per l’area di Abbate. In questi giorni continui confronti interni al gruppo dove emerge anche un altro nome, quello dell’ex vicesindaco Giorgio Linguanti, anche lui fedelissimo di Abbate. Pochi giorni e, come ha già dichiarato lo stesso Abbate informalmente a Ragusaoggi.it, si saprà a breve la scelta definitiva. Ore dunque importanti che porteranno a sciogliere la riserva.

Tutti gli altri nomi in campo per le elezioni a Modica

Il nome della Castello, ufficializzato dal Pd, fa seguito a quello di Nino Gerratana che, sempre sui social, ha già annunciato di volersi candidare con una propria lista.

Ma ci sono anche altri nomi di candidati sindaco che girano da giorni nella città di Modica. Sono sempre più convinti di presentare la propria candidatura, anche se non c’è ufficialità in tal senso, sia Giovanni Scucces e sia Giorgio Aprile. Rumors non ancora confermati ma che trovano numerose voci di corridoio negli ambienti. politici modicani, in attesa dunque di conferme da parte degli stessi interessati che faranno capire se anche loro saranno lungo la linea di partenza nella prossima ed imminente competizione elettorale a Modica.