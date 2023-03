Ufficializzata la candidatura di Maria Monisteri a Modica. “Sul solco di Abbate ma differente”

E’ stata lanciata ufficialmente la corsa di Maria Monisteri alla poltrona di Sindaco di Modica.

Ad aprire l’incontro è stato l’intervento dell’Onorevole Ignazio Abbate, a sottolineare l’unione di intenti e la sinergia che esiste tra i due: ”Una sinergia che non è mai stata messa in discussione in questi ultimi cinque anni, ovvero da quando ho voluto fortemente Maria per il ruolo di assessore nella mia Giunta – sottolinea l’On. Abbate – tale sinergia si ripeterà anche nel prossimo futuro visto che Palermo e Modica non sono mai state così vicine.

Un’attività amministrativa, ha evidenziato Abbate, che ha portato Modica alla ribalta nazionale ed internazionale, che vede un piano di riequilibrio approvato, tantissimi finanziamenti pronti per essere spesi, una Città in salute che aspetta una nuova guida nel solco già tracciato ed apprezzato dagli stessi modicani. Il nostro, ha proseguito ancora Abbate, è un progetto di centro, nel vero senso della parola. Un centro aperto alle idee di gente valida a prescindere dalla loro provenienza politica. Un progetto che guarda solo al benessere di Modica e quindi ben vengano persone con progetti validi che hanno voglia di spendersi per questo obiettivo.”

La candidata a Sindaco ha ringraziato l’Onorevole Abbate per l’appoggio ricevuto e per averla sempre sostenuta in questi lunghi cinque anni di amministrazione comunale: “Quando l’Onorevole Abbate mi ha cercato cinque anni fa – ha affermato Maria Monisteri – ho scelto di sposare un progetto a lungo termine, convinta da quanto di buono avesse fatto nel precedente quinquennio e dalle prospettive per il futuro. In questi giorni, ha proseguito Maria Monisteri, stiamo completando le liste dei candidati al Consiglio Comunale. Al momento non so dire con certezza se saranno tre o quattro (è una decisione che prenderemo insieme tra pochi giorni) ma posso certamente ringraziare le centinaia di persone che spontaneamente si sono presentate negli ultimi giorni per offrirci il proprio aiuto, sia direttamente

che indirettamente. Naturalmente non potremo candidare tutti ma posso assicurare che nessuno

dimenticherà la loro apprezzata disponibilità. Sarà una campagna elettorale lunga ed impegnativa

ma, con il supporto di tutta la squadra, sono sicura che ce la faremo e potremo proseguire quel

progetto iniziato ormai 10 anni fa”.