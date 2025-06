Nino Minardo riconfermato alla guida della Commissione Difesa della Camera: un mandato bipartisan per il parlamentare modicano

L’Onorevole Nino Minardo è stato riconfermato Presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Il parlamentare, già alla guida della Commissione dalla sua prima costituzione nella XIX legislatura, continuerà dunque a presiedere uno degli organi più delicati e strategici di Montecitorio, incaricato di seguire e indirizzare le politiche di difesa nazionale, la sicurezza internazionale e l’ordinamento delle Forze armate. Il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, avvenuto come da regolamento a due anni dall’insediamento iniziale, ha visto la conferma non soltanto dell’Onorevole Minardo, ma anche dell’impostazione di continuità operativa voluta dai gruppi parlamentari, in un momento storico che impone alla difesa italiana capacità di lettura globale, visione strategica e fermezza istituzionale.

