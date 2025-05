Nina Schininà, la giovane promessa dell’arrampicata ragusana incanta l’Italia: ottava nella combinata nazionale

È salita in alto, e non solo sulle pareti di gara. Nina Schininà, atleta Under 11 della Red Rock Ragusa, ha conquistato il pubblico e i tecnici ai Campionati Nazionali Giovanili di arrampicata sportiva che si sono svolti ad Arco (Trento) dal 23 al 25 maggio, chiudendo con un prestigioso ottavo posto assoluto nella classifica combinata nazionale.

Una performance di assoluto rilievo quella della giovanissima atleta siciliana, allenata da Emerico Colombo, che ha affrontato le tre specialità – boulder, lead e speed – con determinazione, tecnica e maturità sorprendenti per la sua età.

Nel boulder, Nina ha dato prova di concentrazione e tenacia, risolvendo 7 blocchi su 10, di cui sei al primo tentativo (flash), piazzandosi così sesta nella classifica di specialità. Ma è stato nella lead – la prova di resistenza e strategia per eccellenza – che ha davvero stupito: secondo posto nella seconda via e una scalata impeccabile che le ha permesso di chiudere nuovamente al sesto posto.

La giornata conclusiva ha visto Nina sfidare il cronometro nella speed, concludendo con un tempo di 12.89 secondi, completando il suo percorso con grinta e lucidità. Un trittico di prove che le ha regalato 998 punti personali, contribuendo in maniera decisiva al punteggio totale della rappresentativa siciliana – 1.087 punti – che ha chiuso settima nella classifica nazionale a squadre.

“Un risultato straordinario che conferma la crescita esponenziale dell’arrampicata sportiva in Sicilia e l’ottimo lavoro svolto dalle società locali – commenta il tecnico Colombo –. Nina ha affrontato ogni prova con coraggio e lucidità, dimostrando un potenziale eccezionale”.

