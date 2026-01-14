“Nina – fede, speranza, carità”: la nuova raccolta poetica di Marilena Tasca

Vera, autentica, poetica, di ispirazione religiosa. Marilena Tasca è tornata con una nuova raccolta di versi racchiusi nel libro “Nina – fede speranza carità”. A firmarne la prefazione il professore Giuseppe Di Mari: “la poetessa addita il Vangelo e l’esercizio della carità cristiana come via maestra per uscire dal labirinto del mondo ed intraprendere un cammino di salvezza – scrive Di Mari – ci sono poesie in cui Marilena tuona contro l’assurdità della guerra, che è sempre una sconfitta per tutti, contro la natura devastata, contro l’insensataggine di chi distrugge, inquina, violenta. A volte i versi sono pervasi da un afflato francescano, dall’esortazione a ringraziare, lodare e glorificare il Signore per tutto quello che ci ha donato, e qui sembra riecheggiare il Cantico delle Creature che è un capolavoro di fede ed un testo esemplare della nostra letteratura del Duecento”.

Su “Nina – fede, speranza, carità” la riflessione anche del professore Giuseppe Pitrolo. Nella copertina un’antica foto di “Nina a caliata” testimone di povertà ma anche di amore verso la quale non sono mancati i gesti di solidarietà da parte della comunità locale.

“Con la nuova coinvolgente e commovente raccolta poetica, Marilena Tasca torna a commuoversi ed a coinvolgerci come già avvenuto con ‘No paura, tu Signora’ del 2022” – scrive Giuseppe Pitrolo “esaminando” e riflettendo sul libro della poetessa sciclitana oggi fondatrice e moderatrice della Comunità “Eccomi” fortemente impegnata, da qualche decennio, in ambito religioso e caritatevole in una città carica di bisogni e di esempi di vita. Quegli esempi che, nel tempo, Marilena Tasca ha saputo dare e che ha raccontao in “Eccomi – Testimonianza” pubblicato nel 2023. Reduce da una serie di pubblicazioni, nel maggio 2025 ha ricevuto il premio nazionale Principe della cultura 2025, alla quarta edizione, “per il suo impegno a favore del prossimo e degli ultimi ed a servizio della Chiesa”.

