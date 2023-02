Scelta definita di “due pesi e due misure”

La prossima domenica, i tifosi del Modica Calcio non potranno assistere all’incontro di calcio tra Siracusa e Modica a causa di un divieto di trasferta. La società sportiva del Modica Calcio ha espresso il suo rammarico e indignazione per questa decisione, che penalizza la squadra e mortifica la città di Modica, nota per la sua correttezza e rispetto.

La decisione impedisce ai tifosi di vivere una giornata di emozioni legate al calcio e “criminalizza” un territorio che si distingue positivamente grazie alla passione e rispetto verso gli altri. La società sottolinea come, durante la gara di andata, i tifosi siracusani abbiano potuto visitare Modica senza problemi grazie all’efficace lavoro della società e alle forze dell’ordine. Questa scelta di “due pesi e due misure” è difficile da accettare ma dovrà essere rispettata, sperando che non accada mai più.

“Lasciare fuori dallo stadio i nostri sostenitori, sostiene la dirigenza del Modica Calcio, è una sconfitta che non meritiamo per il nostro modo di intendere lo sport e per come noi e i nostri tifosi, interpretiamo il calcio. Per noi, ogni partita è un’occasione che esaltare i valori e lo dimostra il continuo coinvolgimento delle famiglie e dei più giovani.

Noi come società, continuano dal Modica Calcio, per quanto nelle nostre possibilità e anche oltre, facciamo di tutto, con la squadra in campo e coi nostri tifosi in tribuna, perché tutto vada sempre nel migliore dei modi, anche in collaborazione con le istituzioni a noi prossime.

Stavolta, invece, i modicani non saremo nelle condizioni di poter dimostrare la nostra natura fatta di rispetto e di passione, perché ci viene impedito in modo immeritato.”