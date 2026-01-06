Niente scopa, solo pedali: la Befana green anima Marina di Ragusa

Calze appese, sorrisi e tanta allegria: anche nel territorio ibleo l’Epifania si è trasformata in una giornata di festa diffusa, con iniziative dedicate soprattutto ai più piccoli e alle famiglie. Da Marina di Ragusa ai centri dell’entroterra, la Befana ha animato piazze e spazi pubblici, chiudendo simbolicamente il lungo periodo delle festività natalizie.

A Marina di Ragusa, l’appuntamento più curioso e originale è stato quello promosso dalla Pro Loco Mazzarelli, che ha scelto di salutare il Natale con una Befana decisamente fuori dagli schemi. Niente scopa né voli notturni: la simpatica vecchietta è arrivata in bicicletta, incarnando una versione “green” e sostenibile della tradizione. In piazza Duca, tra musica, animazione e decorazioni, tanti bambini si sono ritrovati con il naso all’insù e le calze pronte da “bucare”, riempite di caramelle e cioccolatini. Un momento semplice ma molto partecipato, che ha regalato sorrisi e spensieratezza e ha segnato la conclusione del cartellone natalizio curato dalla Pro Loco.

Ma Marina di Ragusa non è stata l’unica a celebrare l’Epifania. In altri Comuni della provincia e in diverse realtà siciliane, la Befana è stata protagonista di feste in piazza, mercatini, spettacoli per bambini e iniziative solidali, confermando quanto questa ricorrenza resti ancora oggi profondamente radicata nella cultura popolare.

La figura della Befana affonda le sue origini in tradizioni antichissime, legate ai riti agricoli e al ciclo dell’anno. Secondo la leggenda più nota, sarebbe una vecchina che, pentita di non aver seguito i Re Magi, vola nella notte tra il 5 e il 6 gennaio per portare doni ai bambini, nella speranza di incontrare Gesù Bambino. In Italia è diventata simbolo di chiusura delle feste natalizie, come ricorda il celebre proverbio: “L’Epifania tutte le feste porta via”.

Tradizioni simili esistono anche in altri Paesi: in Spagna e in gran parte dell’America Latina, ad esempio, sono i Re Magi a portare i doni ai bambini, mentre in alcune zone dell’Europa centrale l’Epifania è legata a cortei in costume e riti di buon auspicio per l’anno nuovo.

Tra calze, dolci e un pizzico di fantasia, anche quest’anno la Befana ha fatto il suo dovere, salutando grandi e piccoli e lasciando spazio al ritorno alla quotidianità.

