Nessuno escluso. Progetto di presa in carico dei minori. Si parte con Scicli e Modica per toccare l’intera provincia iblea

E’ un modello di presa in carica dei minori in tutto il Ragusano con i campo associazioni, soggetti pubblici ed enti del Terzo Settore. Capofila del progetto il Consorzio Martin Luther King che si avvale della partnership del Comune di Scicli, degli Istituti Comprensivi “Don Milani” di Scicli e “Poidomani” di Modica, dell’Associazione Piccoli Fratelli, della LAbCasa Gialla sul Molo APS, della Cooperativa Agire, dell’Associazione I Clown Dottori di Ci ridiamo su e dell’Associazione di Promozione Sociale Migration Island. In particolare si opererà sui minori nei territori di Modica e Scicli ma non senza escludere, però, le altre realtà provinciali.

Lotta alla dispersione ed all’abbandono scolastico le finalità.

Progetti rivolti ai minori appartenenti alla fascia di età 5-10 anni. Si và verso la promozione del benessere e della crescita armonica dei minori con la creazione di un modello di presa in carico globale di essi basato sulla responsabilizzazione, sul rafforzamento e sulla messa in rete di tutti gli attori della comunità educante attorno alle scuole, centrato sul protagonismo dei ragazzi e realizzato anche grazie al contributo positivo e consapevole delle tecnologie digitali. Il progetto “Nessuno Escluso”, finanziato in risposta all’avviso pubblico per la presentazione di proposte a valere su risorse PNRR della Misura M5C3I3, annualità 2023. “Il sodalizio pubblico-privato promuoverà, sia sul territorio sciclitano che su quello modicano, lo sviluppo di percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali, prevedendo azioni congiunte dentro e fuori la scuola; azioni che favoriscano il riavvicinamento ai percorsi educativi dei giovanissimi che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione”. Il progetto sarà presentato domani alle 18.30 al Palazzo Spadaro a Scicli.

© Riproduzione riservata