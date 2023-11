Neonata morta a Vittoria, il 15 novembre l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Il giudice per le indagini preliminari, Vincenzo Ignaccolo ha nominato il medico legale, Maria Berlic incaricandola della perizia per effettuare l'autopsia sul corpo della neonata deceduta a Vittoria lo scorso 20 ottobre. I genitori, che sono indagati, per atto dovuto, per omicidio colposo, attraverso l'avvocato Massimo Garofalo, hanno nominato i due medici legali Davide Agnello e Giacomo Cannella. L'autopsia che è stata richiesta dalla Procura, verrà eseguita il 15 novembre e il termine per il deposito della perizia è stato fissato in 90 giorni. La bambina aveva 6 mesi di vita, era stata p

ortata al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. Cosa sia avvenuto lo chiarirà l'autopsia richiesta dalla Procura di Ragusa con incidente probatorio. La bambina sarebbe stata trovata dai genitori, a Vittoria, priva di vita nella loro abitazione, nella culla in cui era stata adagiata a pancia in giù. Aveva preso il latte e poi era stata messa a riposare con il ciuccio. Il papà vedendo che la piccola non dormiva e non respirava, le labbra cianotiche, aveva cercato di rianimarla. Poi la corsa in ospedale dove le manovre di rianimazione purtroppo non sortirono effetto. Che si sia trattato della cosiddetta sindrome della morte in culla, di soffocamento o di altra causa, lo stabilirà l'autopsia richiesta dalla Procura che dovrà anche chiarire se la piccola avesse delle difficoltà connesse alla deglutizione e se sia arrivata al pronto soccorso già priva di vita. La piccola a maggio era stata già ricoverata prima a Vittoria e poi aveva trascorso un periodo in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II di Ragusa. Al momento delle dimissioni aveva avuto

una emorragia

per la quale era stata sottoposta a visite di controllo. Tra i

quesiti

da chiarire, anche se vi sia qualche rapporto o attinenza con il pregresso ricovero o pregresse eventuali patologie. E'stata già calendarizzata l'udienza nel corso della quale verrà sentito il perito.