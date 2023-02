Una equipe psico-sociale sarà presto al servizio delle scuole per combattere il fenomeno del cyberbullismo.

L’annuncio è stato dato dall’Amministrazione comunale di Scicli nel corso del convegno di oggi pomeriggio organizzato dal Museo del Costume, dalle associazioni Agire e L’Isola e dall’Istituto di istruzione superiore Quintino Cataudella. Tutti soggetti particolarmente legati ai problemi dei giovani. Presente anche un funzionario della Polizia di Stato della Questura di Ragusa. Il sindaco Mario Marino, il suo vice Concetta Drago e l’esperto Elio Tasca hanno sottolineato come il tema delle politiche sociali rappresenta uno dei problemi cardini per le famiglie che si trovano ad affrontare emergenze adolescenziali piuttosto preoccupanti.

L‘Intervento del funzionario della Polizia postale Giorgio Carpanzano

I rischi dell’utilizzo della tecnologia sono tanti, le famiglie debbono cominciare ad attenzionare di più i figli perchè ragazzini sempre più piccoli utilizzano strumenti digitali non avendo coscienza di quello che hanno in mano – ha detto – con i profili social i ragazzi rischiano tantissimo. Ecco perchè è necessario vigilare. Vigilare per evitare che la stessa vittima, mettendo sui social foto e messaggi che lo compromettono, avvii un percorso in cui essa stessa diventa bersaglio del carnefice. Le famiglie debbono educare i propri figli ad avere maggiore rispetto verso se stessi e fargli comprendere i veri valori della vita.

I dati di un fenomeno inquietante, quale il cyberbullismo

Tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete. Questo dato arriva da una ricerca effettuata da Save The Children ed è stato riportato nel corso del convegno sul cyberbullismo. Parlando di dati dello stesso studio è stato accertato che il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento. La massiccia diffusione di smartphone porta molti adolescenti all’uso dell’online facendo sì che le loro interazioni sociali si spostano nel virtuale con notevoli pericoli.

Massima attenzione da parte della Giunta Marino sul fenomeno.

A breve verrà attivata nelle scuole di Scicli l’equipe psico-sociale ed incontri su questo argomento saranno ripetuti nel tempo. Il Comune metterà a regime il servizio psico-sociale rapportandosi con

l’istituzione scolastica. “Solo così riusciremo a dare una risposta concreta alla sempre più forte e allo stesso tempo silenziosa richiesta di aiuto che arriva dai nostri ragazzi – ha detto il sindaco – il

potenziamento degli uffici servizi sociali e l’attenzione massima che da mesi viene posta verso le problematiche legate ai minori ed alle violenze in genere fa sperare in un cambio di rotta.