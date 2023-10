Nella festa liturgica dedicata a don Pino Puglisi, Modica si stringe in preghiera. Domani nella chiesa del SS. Salvatore il Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo

Nel 30° anniversario della morte di don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre 1993 a Palermo, Modica si raccoglie in preghiera. Lo fa nella chiesa del SS. Salvatore dove domani, alle 19, l’Eucarestia sarà presieduta dal Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Perchè Modica? Perchè è qui, in questa città dalla grande tradizione solidaristica, che è nata la Casa don Pino Puglisi, luogo fisico che ha rappresentato la casa di chi è stato nel bisogno, la sede dove sperimentare forme di aiuto, confronto e crescita. E non c’è solo la “Casa don Pino Puglisi” con tutta la sua storia di impegno e fratellanza ma anche la Bottega, sita su corso Umberto, dove si vendono i prodotti che gli ospiti della Casa poco distante preparano in silenzio ma con tanto impegno. La Bottega, nata da qualche anno, è dedicata al sacerdote palermitano che tanto ha fatto per il riscatto dei giovani emarginati delle periferie in una Palermo in forte sofferenza morale e materiale. Quanto fatto da don Pino Puglisi è stato di esempio per le altre realtà.

Domani, nel giorno della festa liturgica, la Bottega sarà chiusa.

“Una chiusura colma di senso, in occasione della festa liturgica dedicata a don Pino Puglisi, per il 30° anniversario del suo martirio che culminerà con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo Rumeo – spiega Maurilio Assenza che ha voluto fortemente il progetto della Casa don Pino Puglisi e le attività che ruotano attorno ad esso – reputiamo giusto dedicare questa giornata alle riflessioni, tutti insieme ai lavoratori della cooperativa, e condividere un momento che possa rinnovare e nutrire i valori che quotidianamente guidano la nostra attività, e che in Don Pino Puglisi, trovano radici. Nella nostra Modica Don Pino Puglisi vive nella Casa, nei segni e nei percorsi avviati nel suo nome. Invito a ritrovarci domani tutti insieme nella Chiesa del SS. Salvatore per l’Eucaristia presieduta dal vescovo Mons. Salvatore Rumeo – conclude Assenza – per imparare ad andare fino in fondo nell’amore, insieme a un rinnovato impegno per una pedagogia della legalità”.