Nella città di Italo, il cane umano, campagna speciale per la microschippatura

Due giornate dedicate ai cani ed ai gatti, alla loro microchippatura importante per la protezione degli animali. Quartiere generale, nei giorni di venerdì e sabato, sarà il Centro operativo misto di protezione civile sito in contrada Zagarone fra la zona del villaggio Jungi ed il centro abitato di Scicli. E’ qui che la LAV, in collaborazione con l’Asp di Ragusa ed il locale Comune, ha organizzato la due giorni dedicata alla microchippatura di cani e gatti. Nella città di Italo, il cane che viveva in città fino ad alcuni fa comportandosi come un normale essere umano partecipando alla vita quotidiana della comunità sciclitana, la LAV ha pensato di puntare su una due giorni al servizio di tante famiglie possessori di cani e gatti. “Non perdere le giornate di microchippatura gratuita a Scicli. Il microchip non è solo un obbligo di legge ma è l’atto d’amore più importante per proteggere il cane ed il gatto e ritrovarlo se dovesse smarrirsi” – è l’appello invito che arriva dai promotori dell’iniziativa. Il servizio verrà garantito venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30 e prevede della presenza di un adulto per ogni animale che viene accompagnato al Com di Jungi.

