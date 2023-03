Nel ragusano i prezzi delle case mai così bassi

Il rialzo degli interessi sui mutui e il blocco del superbonus per le ristrutturazioni edilizie, il continuo aumento delle materie prime e gli echi della guerra in Ucraina spingono al ribasso il mercato immobiliare nel ragusano, dopo un biennio di ottime compravendite.

A febbraio, media di 769 euro per metro quadro



Secondo il portale immobiliare Idealista, a febbraio, in provincia di Ragusa la media del prezzo a metro quadro per le abitazioni usate è stato di 769 euro, fra i tre più economici d’Italia, dopo Biella e Caltanissetta. Due anni e mezzo fa, sempre con i prezzi al ribasso perché in piena pandemia, la media era di 905,29 euro al metro quadro.

Per chi può, è questo il momento di comprare casa. Già, ma cosa? Senza bonus fiscale per la ristrutturazione e gli interessi più alti sui mutui, sia a tasso fisso che variabile, in questo momento storico gli aspiranti compratori cercano case intorno ai 100 metri quadrati, con 3 camere da letto e massimo 15 anni dalla costruzione. Ma questo segmento maggiormente ricercato sul mercato per civili abitazioni oggi è numericamente inferiore rispetto al passato, per cui la gran parte degli annunci fatica a trovare interessati all’acquisto. Certo, chi compra lo fa al ribasso rispetto al passato. A fronte degli interessi più alti in caso di stipula del mutuo, occorrono meno soldi.

Tirrito (Fimaa): “Mancano gli immobili desiderati”



“In media, siamo stati sempre una delle province più convenienti – spiega Ivan Tirrito, presidente provinciale della Fimaa, federazione leader degli agenti immobiliari -, però adesso siamo in un periodo di grande incertezza, perché mancano quelle case che la gente desidera. Chi potrebbe vendere non lo fa, se non quando decide di cambiare in meglio, investendo sul nuovo. Tranne a Marina di Ragusa, Punta Secca e Scicli, il mercato è ai minimi termini. Il 2023 potrebbe riservare qualche sgradita sorpresa. Lo scorso anno e il 2021 sono stati molto positivi, perché dopo la pandemia molte persone sono state desiderose di cambiare casa, dopo avere trascorso due anni di privazioni, con notevole risparmio di denaro.”

Grande forbice a Ragusa città



La situazione è molto variegata: dipende dalla zona e dalle condizioni dei singoli immobili. A Ragusa si acquistano case a 500 euro al metro quadro in pieno centro storico, come nella zona di via Ecce Homo e nella strade adiacenti alla cattedrale di San Giovanni, via Roma e corso Italia.

In via Archimede e dintorni si arriva a 1.000 euro a mq, mentre a Pianetti e Bruscé, ex contrade di periferia, occorrono non meno di 1.300 euro al metro quadrato per abitazioni usate. Nella stessa zona, per le case nuove in classe energetica “A” servono da 1.600 euro a 2.100 euro/mq.

Languono le compravendite dei locali commerciali, con molti “vendesi” e pochi “cercasi”. I prezzi di un decennio fa sono un lontano ricordo. Oggi in via Archimede si compra a 1.500 euro/mq, stessa quotazione e fino a 1.700/mq in corso XXV aprile, la via dei negozi a Ibla.

Il mercato nel resto della provincia



“A Modica bisogna togliere il 10% ai prezzi al metro quadro rispetto al capoluogo”, continua Tirrito. Si registrano accordi in quartieri del centro storico che vanno dal notaio a 400-500 euro/mq, mentre gli appartamenti di pregio restano ben quotati.

“A Vittoria, Comiso, Acate , Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo ci sono le case più economiche di tutto il territorio, sui 500-600 €/mq, Pozzallo registra qualche piccola perdita rispetto al recente passato”, afferma l’agente immobilare.

Marina di Ragusa, Scicli e Punta Secca: mattone prestigioso



Due perle lungo la costa e la stella del barocco: sono loro, ancora una volta, a innalzare la media dei prezzi immobiliari. “Per gli immobili di pregio – dice Tirrrito – a Marina di Ragusa si confermano i 4.500 euro al metro quadro. Marina ha superato ormai Taormina e l’andamento non conosce crisi. Il mercato immobiliare continua a tirare anche a Punta Secca e a Scicli, soprattutto nelle zone del centro.