Superbonus fotovoltaico: Ragusa migliore performance per produzione energia

Il 2022 è stato un anno di notevole crescita per il settore fotovoltaico italiano; tutti i principali indicatori mostrano, infatti, valori significativamente più elevati rispetto agli anni precedenti. Al 31 dicembre risultano in esercizio in Italia circa 1.225.000 impianti (+21% rispetto alla fine del 2021), per una potenza complessiva superiore a 25 GW (+11%); la produzione annuale, pari a 28,2 TWh, è aumentata del 12,5% rispetto al 2021. E’ quanto si legge nella nota statistica trimestrale del Gse, aggiornata a dicembre 2022.

I dati

In particolare Circa 137.000 impianti (66% degli impianti installati durante il 2022, per una potenza corrispettiva pari a 1.117 MW) hanno usufruito dell’agevolazione fiscale al 110% (cosiddetto Superbonus). Nel settore residenziale, gli impianti che hanno avuto accesso al Superbonus rappresentano circa 2 volte il numero e 2,5 volte la potenza installata degli impianti che non vi hanno avuto accesso; nel comparto non residenziale l’impatto è significativo, ma più contenuto.

Gli effetti del conto energia

Nel periodo gennaio-dicembre i dati di numerosità delle nuove installazioni risultano nettamente superiori a quelli degli 8 anni precedenti e si assestano sui valori del 2013, ultimo anno in cui si riscontrano gli effetti del Conto Energia. La crescita rilevata nel 2022 interessa tutte le classi dimensionali degli impianti, tutte le regioni e le principali città del Paese. E’ quanto si legge nella nota statistica trimestrale del Gse, aggiornata a dicembre 2022. Il 50% del potenza installata complessiva degli impianti si concentra nel settore industriale (comprendente le imprese di produzione di energia, che rappresentano il 64% della potenza della categoria); seguono i settori residenziale (20%), terziario (19%) e agricoltura (11%). Il 34% della potenza degli impianti è installata a terra, il restante 66% non a terra (su edifici, tetti, coperture, ecc.); la superficie complessivamente occupata dagli impianti a terra è stimabile in circa 15.900 ettari.

Ragusa con la migliore performance

Anche l’aumento della produzione annuale rispetto al 2021 interessa tutte le classi dimensionali degli impianti e tutte le regioni. In termini di producibilità degli impianti, la provincia con la migliore performance rilevata nel 2022 risulta Ragusa, con circa 1.300 ore di funzionamento, per una media di 3,6 ore/giorno. E’ quanto si legge nella nota statistica trimestrale del Gse, aggiornata a dicembre 2022. Nel 2022 gli autoconsumi ammontano complessivamente a 6.237 GWh, pari al 22,1% della produzione di tutti gli impianti fotovoltaici e al 48,5% della produzione dei soli impianti che autoconsumano. La variazione rispetto agli autoconsumi rilevati nel 2011 è pari a +20,4%