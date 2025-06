Nel ragusano due auto su dieci sono ancora euro 0-3

Nel ragusano l’acquisto di veicoli green è lento, mentre due mezzi immatricolati su dieci rientrano nella fascia dei maggiori inquinanti. Le ultime rilevazioni dell’Aci, Automobil club d’Italia, fotografano la situazione nel nostro Paese. Il totale di auto circolanti sul territorio ammonterebbe a circa 41 milioni. Ben 18,4 milioni hanno una classe di emissioni pari o inferiore a Euro 4 (il 44%), di cui 4,28 sono Euro 0-1.

Auto Green ancora per pochi

In provincia di Ragusa ci sono 235.402 veicoli, in pratica uno a testa, escludendo anziani e bambini. I mezzi cosiddetti “green”, dove rientrano automobili alimentate a benzina e gas liquido, benzina e metano, elettricità, gasolio e gas, ibrido benzina, ibrido benzina gas liquido, ibrido benzina gas metano, ibrido gasolio e metano, sono 19.733, pari all’8,4% del totale. In percentuale, siamo al secondo posto nell’Isola, insieme a Catania; primeggia Palermo con il 9,9%. Ragusa è comunque lontanissima dai numeri che contano sull’argomento.

Secondo la mappa elaborata dalla piattaforma editoriale Whithub, la provincia che conta il maggior numero di vetture green è Roma, che sono 639.582 unità su un parco di 2.883.714 auto. La capitale è seguita da Torino, Milano, Napoli e Firenze rispettivamente con 412.609, 366.206, 339.560 e 257.356 automobili ecologiche circolanti. Quella che registra la percentuale più alta rispetto al complessivo parco auto è Bologna con il 29,8%: 191.324 veicoli green su 641.387 in tutto.

Da noi 54mila auto che emettono maggiori inquinanti

Bollino rosso, a Ragusa, per 54.013 veicoli euro 0-3, cioè le più inquinanti, quelli che, da tempo, in quasi tutte le città del Nord non potrebbero circolare nelle ore di punta, nei giorni feriali. Si tratta del 22,9% di tutto il parco auto. Nel catanese la percentuale più alta nell’Isola: il 28,5%.

In questo caso ad avere il primato negativo sia in termini di valore assoluto che di quello percentuale è Napoli: su un totale di 1.891.377 veicoli, 575.784 sono di classe di emissione tra 0 e 3, pari al 30,4%.

