Nel 2024 sono state tre le vincite milionarie in provincia di Ragusa

Nel 2024, 73 persone sono diventate milionarie con i Gratta e Vinci. Ragusa è una delle province in cui vi sono state le vincite maggiori. Sono tre i milionari che hanno vinto nel 2024. Tra le province, Roma domina con 8 vincite milionarie, seguita da Milano, Brescia e Latina (4 vincite ciascuna). Napoli e Ragusa registrano 3 vincitori ciascuna. A Vittoria, 1 milione di euro è stato vinto con il Nuovo 100X. Sempre a Vittoria, altri 2 milioni sono stati vinti con il Nuovo 50X. A Ispica, due milioni vinti con il Miliardario Maxi.

Le vincite si sono distribuite in 16 regioni italiane, con Lazio e Lombardia in testa (16 vincite ciascuna). Tuttavia, la Lombardia ha assegnato premi per 45 milioni di euro, superando i 41 milioni del Lazio. La Campania segue con 7 vincite e 26 milioni di euro assegnati.

