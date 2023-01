Naturosa Bike & Co. Ragusa completa gli allenamenti in vista delle prime gare del 2023

Continuano gli allenamenti di Naturosa Bike & Co. Ragusa in vista dell’avvio dell’anno sportivo 2023. Ultimi dettagli ancora da definire per la pattuglia del sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio che sta valutando con la massima attenzione in che modo possano essere migliorati ulteriormente i già positivi risultati della scorsa stagione.

La “valanga rosa”, con le varie Federica Occhipinti, Anastasia Micieli, Giada Nascondiglio, Alessia Micieli ed Erika Boscarino, ha già dimostrato di potere contare su una determinazione non comune, in grado di fare raggiungere, a ciascuna di loro, risultati di prestigio che potranno senz’altro diventare più performanti nel corso dei prossimi mesi.

Anche per quanto concerne l’ambito maschile, i direttori sportivi del sodalizio ibleo stanno lavorando con l’obiettivo di fare crescere i numerosi talenti su cui il gruppo può contare. Una cosa è certa. Si sta operando facendo tesoro di tutte le esperienze passate che possono tramutarsi in un importante trampolino di lancio in vista delle prime prove agonistiche che sono in programma da qui a breve.