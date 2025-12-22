Natale con maltempo anche al Sud: perturbazioni, vento e pioggia in arrivo

Una settimana di Natale turbolenta si prospetta sull’Italia, con maltempo a più riprese e un deciso calo delle temperature, anche al Sud. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega come l’anticiclone migrante sulla Scandinavia favorirà una doppia azione: le perturbazioni atlantiche saranno deviate verso il Mediterraneo dando vita a una circolazione ciclonica centrata sull’Italia, mentre aria più fredda dalla Russia interesserà in particolare il Nord e il medio versante adriatico, con ricadute anche sul Sud.

Per le regioni meridionali, si prevedono giornate instabili, con piogge a tratti abbondanti, venti sostenuti di Scirocco o Libeccio e mari mossi o molto mossi. Le precipitazioni, anche se meno consistenti rispetto al Nord, interesseranno diverse zone della Campania, della Calabria, della Sicilia orientale e occidentale, della Puglia e della Basilicata, con possibili rovesci intermittenti soprattutto sulle aree collinari e costiere.

Vento e mari agitati: attenzione agli spostamenti

I venti, spiega Ferrara, saranno un elemento da non sottovalutare. Al Sud soffieranno Scirocco e Libeccio a tratti forti, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto tra Sicilia e Calabria. Gli automobilisti e i naviganti sono quindi invitati a prestare attenzione agli spostamenti, mentre chi si prepara alle tradizionali festività natalizie deve considerare possibili ritardi o difficoltà logistiche.

Neve? Solo in alta quota al Sud

Il Sud Italia, contrariamente alle Alpi e all’Appennino centro-settentrionale, non dovrebbe registrare nevicate significative a basse quote. Eventuali fiocchi potranno comparire solo sulle zone interne e montuose, con quota neve generalmente superiore ai 1000-1200 metri, localmente anche più alta. In Campania, Basilicata e Calabria, quindi, la neve interesserà le aree più elevate, ma la pianura e le zone costiere vedranno principalmente pioggia e vento.

Temperature in calo ma niente gelo

Le temperature al Sud subiranno un progressivo calo, più contenuto rispetto al Nord, riportandosi su valori più consoni al periodo invernale. Non si tratta di gelo, ma di un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti, con notti più fredde e giornate umide e instabili.

Secondo 3bmeteo.com, il vero freddo interesserà principalmente Europa centrale, con possibilità di neve in pianura, mentre il Sud vivrà un Natale più umido e ventoso, con pioggia intermittente, mari mossi e temperature in diminuzione.

