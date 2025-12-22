Natale alle porte e traffico congestionato a Modica: code sul ponte Guerrieri

Traffico congestionato, nervi tesi e tanta pazienza: per i modicani questo lunedì si è rivelato l’ennesima giornata complicata sul fronte della viabilità, a soli due giorni dalla vigilia di Natale. Un periodo già tradizionalmente critico, che quest’anno sembra mettere ancora più alla prova automobilisti e pendolari.

Da giorni, infatti, tra cantieri aperti, rotatorie provvisorie e modifiche alla circolazione, spostarsi in città è diventato un percorso a ostacoli. Una situazione che riguarda un po’ tutti: chi corre per gli ultimi acquisti natalizi, chi deve fare la spesa, chi semplicemente è costretto a muoversi per lavoro.

A complicare ulteriormente il quadro, nella giornata di oggi, è stato anche un imprevisto: un’auto rimasta in panne sul ponte Guerrieri, uno dei punti nevralgici del traffico cittadino. L’episodio ha inevitabilmente causato rallentamenti, con disagi che si sono ripercossi sulle principali arterie di collegamento.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha gestito la viabilità istituendo temporaneamente un senso unico alternato per consentire il deflusso dei veicoli. Una soluzione necessaria in attesa dell’arrivo del carro attrezzi, che ha poi permesso di liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Nel frattempo, però, gli automobilisti hanno dovuto armarsi di pazienza. Insomma, sono giorni complessi per la viabilità modicana, in cui il traffico diventa lo specchio di una città in fermento per il Natale ma anche alle prese con criticità strutturali. Una prova di resistenza per chi si muove ogni giorno sulle strade, nella speranza che, passate le festività, si possa tornare a una circolazione più fluida e ordinata.

Forse speranze mal riposte visto che ricominceranno proprio dopo le festività lungo l’asse del polo commerciale i lavori nei cantieri dell’Enel alle prese con una nuova rete della media tensione.

