Nascondeva la droga nelle mura della posta di Ragusa, denunciato giovane albanese

E’ stato arrestato dai carabinieri di Ragusa un giovane albanese accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, un 21enne, è stato sorpreso in Piazza Matteotti. Alla vista della pattuglia, il giovane nascondeva degli involucri argentati all’interno di un foro presente nelle mura esterne delle poste e cercava di darsi alla fuga.

EFFETTUATA ANCHE PERQUISIZIONE DOMICILIARE

E’ stato tuttavia bloccato dai militari, che hanno recuperato gli involucri: dentro, c’erano due dosi di marijuana pronte per essere cedute. All’interno della casa, sono stati ritrovati tutti i materiali per il confezionamento, come cutter e bustine e nascosti nella grondaia del tetto, altri due involucri contenenti 25g di marijuana e un panetto di 45g di hashish. Il ragazzo è stato denunciato.