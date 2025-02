Nascita rocambolesca a Vittoria: il piccolo Bryan viene alla luce in auto, poi l’arrivo d’urgenza in ospedale

L’auto a sirene spiegate arriva davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. A bordo c’è una coppia vittoriese: lui al volante, lei seduta sul sedile con un neonato in braccio. Aveva partorito da pochi minuti, quando i primi segnali delle doglie si sono verificati, il parto è stato velocissimo. La donna è salita sull’auto condotta dal marito, ma non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale.

La vettura è arrivata in ospedale ieri poco dopo mezzogiorno. I soccorsi sono stati immediati e la donna è

stata caricata in barella e condotta in Pronto Soccorso, dove le sono state prestate le prime cure. La donna è stata presa in consegna dai medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia e il bambino è stato affidato ai colleghi del reparto di pediatria. Madre e figlio stanno bene, il neonato che i genitori hanno chiamato Bryan è il terzo figlio di una coppia vittoriese. Si è trattato di un parto naturale e senza nessun problema, solo troppo veloce. Probabilmente il parto è iniziato già tra le mura domestiche.

Dopo le prime cure prestate in pronto Soccorso, la donna è stata trasferita nel reparto di Ostetricia. Presto potrà lasciare l’ospedale insieme al suo bambino. Una bella avventura, suggellata dal vagito di un bimbo!

© Riproduzione riservata