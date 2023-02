Nascerà il “Parco Costiero di Ponente” a Scoglitti. Ecco il progetto

Presentato il progetto del “Parco Costiero di Ponente” che si realizzerà a Scoglitti. L’obiettivo è quello di realizzare, all’interno del quartiere della frazione marinara, degli spazi finalizzati ad accrescere la socialità e dunque favorire l’integrazione. Il progetto prevede la realizzazione di uno “Spazio Ludoteca” per i bambini, uno “Spazio Loggia” dedicato ad incontri e laboratori, e uno “Spazio Sport” in cui troveranno allocazione vari campi di gioco (Beach Soccer, Beach Tennis), ma anche aree fitness, cinema e teatro.

E’ un primo step, altri incontri verranno pianificati in futuro.

Il progetto nel dettaglio

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Francesco Aiello, dall’assessore con delega alla frazione, Salvatore Avola, da Giuseppe Nicastro, assessore ai Lavori pubblici, e da Fabio Prelati delegato alle politiche sportive oltre al Rup del progetto, Giancarlo Eterno. Il progetto prevede la realizzazione di tre spazi distinti: uno “Spazio Ludoteca” per i bambini, uno “Spazio Loggia” dedicato ad incontri e laboratori, e uno “Spazio Sport” in cui troveranno allocazione vari campi da gioco (beach soccer, beach tennis), ma anche aree fitness, cinema e teatro.

Come cambierà l’area di Scoglitti

Il Parco costiero di Ponente rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità di Scoglitti, poiché risponde a una esigenza molto sentita, ovvero quella dell’aggregazione sociale. Grazie a questo progetto, tutti i soggetti potranno identificarsi in un progetto comune e trovare uno spazio in cui poter interagire con gli altri. I bambini, ad esempio, potranno divertirsi e socializzare attraverso lo spazio ludoteca, mentre gli adulti potranno partecipare ad incontri e laboratori vari presso lo spazio Loggia. Infine, il terzo spazio, quello sportivo, consentirà di praticare diverse attività sportive e di svago, ma anche di assistere a proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.

Integrazione per la collettività

Il progetto rappresenta un importante investimento in termini di risorse economiche, ma anche di energie e impegno da parte dell’amministrazione comunale e di tutti coloro che vi hanno lavorato. Si tratta di un progetto di ampio respiro che mira a creare un luogo di incontro e di socialità per tutti i cittadini di Scoglitti. Il parco costiero di Ponente diventa così un esempio virtuoso di come sia possibile, attraverso la creazione di spazi pubblici adeguati, promuovere la socialità e l’integrazione fra le persone.

L’importanza di questo progetto è testimoniata dal fatto che, dopo la sua presentazione, seguiranno una serie di incontri per monitorare l’andamento delle attività e apportare eventuali modifiche e innovazioni. Questo significa che l’amministrazione comunale è pronta ad ascoltare le esigenze dei cittadini e a lavorare insieme a loro per migliorare costantemente l’utilizzo di questo spazio pubblico.

In conclusione, il progetto del “Parco costiero di Ponente” rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di spazi pubblici finalizzati all’integrazione sociale e alla creazione di una comunità più forte e coesa.