Nasce AIDC Ragusa: la nuova associazione dei commercialisti per tutelare professione e futuro della categoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nasce ufficialmente AIDC – Sezione di Ragusa, la nuova realtà associativa che punta a diventare un punto di riferimento per i Dottori Commercialisti del territorio ibleo, con l’obiettivo di tutelare la professione, rafforzare il senso di appartenenza alla categoria e promuovere un confronto costante sui temi che riguardano il futuro del settore.

L’associazione si propone come struttura territoriale di supporto all’Associazione nazionale, portando avanti una visione basata sulla condivisione, sulla collaborazione e sulla valorizzazione del ruolo sociale svolto dai professionisti.

Alla guida della nuova sezione è stata nominata la presidente Carla Occhipinti, che ha illustrato lo spirito con cui nasce il progetto.

“Una casa comune per tutti i Dottori Commercialisti”

“AIDC Ragusa – spiega Carla Occhipinti – nasce dal desiderio di voler essere la casa comune di tutti i Dottori Commercialisti, nella consapevolezza che l’unione è molto più premiante e produttiva rispetto alle divisioni”.

Una realtà giovane e dinamica che vuole offrire sostegno ai professionisti ragusani, valorizzando il senso di appartenenza e la vocazione di una categoria chiamata ogni giorno a svolgere un ruolo centrale nel tessuto economico e sociale.

L’associazione intende inoltre mettere a disposizione dell’intera categoria l’esperienza maturata negli anni dall’AIDC, con l’obiettivo di costruire nuove opportunità di crescita e rafforzare la presenza dei commercialisti nei processi decisionali che riguardano la professione.

Difesa della professione e tutela della dignità dei commercialisti

Tra gli obiettivi principali della nuova sezione c’è la valorizzazione dell’immagine, della dignità e del decoro della professione del Dottore Commercialista.

AIDC Ragusa punta a promuovere iniziative finalizzate a garantire la piena indipendenza professionale e a migliorare le condizioni normative, organizzative ed economiche che regolano l’attività dei commercialisti.

La nuova associazione vuole rappresentare anche uno spazio di confronto sui temi più importanti della categoria, favorendo il dialogo tra professionisti con esperienza consolidata e nuove generazioni.

Spazio ai giovani e ai praticanti

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda il coinvolgimento dei giovani Dottori Commercialisti e dei praticanti.

AIDC Ragusa intende creare occasioni di partecipazione e confronto sulle problematiche culturali e professionali, offrendo strumenti utili per agevolare l’ingresso dei giovani nella vita professionale.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso capace di accompagnare le nuove generazioni in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e della consulenza.

Cultura professionale, confronto e rappresentanza sindacale

La nuova sezione territoriale si propone inoltre di promuovere studi, approfondimenti e iniziative dedicate alle principali tematiche che interessano la professione del commercialista.

Attraverso incontri, attività formative e momenti di confronto, AIDC Ragusa punta a diventare un luogo di elaborazione e proposta per affrontare le sfide future della categoria.

Tra le finalità dell’associazione rientra anche la tutela degli interessi degli iscritti attraverso la rappresentanza sindacale e la partecipazione agli organismi interprofessionali.

Il Consiglio Direttivo che oggi presiede AIDC sezione Ragusa, e che ha costituito le sue fondamenta sul territorio, a seguito di un solido e maturato percorso, è così composto:

– Carla Occhipinti – Presidente

– Pietro Affè – Vice Presidente

– Claudio Castilletti – Segretario

– Simona Cammarata – Tesoriere

– Massimiliano Barone – Consigliere

– Chiara Paolino – Consigliere

– Massimo Alfieri Consigliere

Collegio dei Revisori:

– Giovanni Iurato – Presidente

– Roberta Busacca – Componente

– Giovanni Iurato – Componente

Probiviri:

– Giovanni Biundo

– Rosaria Russo

– Salvatore Russo

© Riproduzione riservata