Aeroporto di Catania: ripartono tutti i voli dopo lo stop per la cenere dell’Etna

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Torna alla normalità l’operatività dell’aeroporto di Catania dopo lo stop temporaneo causato dall’attività eruttiva dell’Etna e dalla presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest, settore C1, precedentemente chiusi per motivi di sicurezza.

Con il ripristino delle condizioni operative sono state nuovamente autorizzate tutte le attività di volo, sia in partenza sia in arrivo dall’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania.

Rientra l’emergenza legata alla nube vulcanica

La sospensione era stata disposta dall’Unità di crisi aeroportuale a seguito dell’emissione di cenere vulcanica generata dall’attività dell’Etna.

La presenza di particelle vulcaniche nell’atmosfera rappresenta un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, in particolare per i motori degli aeromobili e per le operazioni di decollo e atterraggio. Per questo motivo, nelle ore precedenti, era stata adottata una limitazione temporanea dello spazio aereo.

La situazione è stata monitorata costantemente dagli enti competenti fino alla verifica delle condizioni necessarie per consentire la ripresa dei collegamenti.

Passeggeri invitati a controllare lo stato dei voli

Nonostante il ritorno alla piena operatività, la SAC raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo.

Le compagnie aeree potrebbero infatti aver effettuato modifiche alla programmazione a causa delle ore di sospensione, con possibili ritardi o variazioni rispetto agli orari originariamente previsti.

I viaggiatori sono quindi invitati a consultare gli aggiornamenti forniti dai vettori e a monitorare eventuali comunicazioni relative alla propria partenza o al proprio arrivo.

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