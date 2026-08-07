Anche a Scoglitti stretta sulle notti di San Lorenzo e Ferragosto: scattano i divieti sulle spiagge

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Scattano le misure di sicurezza sul litorale di Vittoria in vista delle festività di San Lorenzo e Ferragosto, due appuntamenti che ogni anno richiamano migliaia di persone sulle spiagge di Scoglitti e delle aree costiere. Il sindaco di Vittoria ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con l’obiettivo di garantire la pubblica incolumità, tutelare l’ambiente e assicurare il decoro delle aree demaniali durante le giornate di maggiore affluenza.

Il provvedimento riguarderà tutte le spiagge del territorio comunale e sarà operativo dalle ore 15:00 del 10 agosto alle ore 9:00 dell’11 agosto 2026 e dalle ore 15:00 del 14 agosto fino alle ore 24:00 del 15 agosto 2026.

Spiagge sorvegliate: l’obiettivo è prevenire rischi e degrado

L’ordinanza nasce dalla necessità di prevenire situazioni potenzialmente pericolose che, soprattutto nelle notti di festa, possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e compromettere la vivibilità delle zone costiere.

Le celebrazioni di San Lorenzo e Ferragosto rappresentano infatti momenti di forte richiamo turistico, ma anche periodi nei quali possono verificarsi comportamenti non compatibili con la tutela delle spiagge e dell’ambiente.

L’amministrazione comunale ha quindi previsto una serie di divieti mirati per evitare incendi, danneggiamenti, accumulo di rifiuti e situazioni di disturbo alla quiete pubblica.

Stop ai falò e ai materiali pericolosi sulla sabbia

Tra le principali disposizioni introdotte c’è il divieto assoluto di trasportare, detenere o introdurre sulle spiagge legna, carbone, pallet, cassette in legno, combustibili e qualsiasi altro materiale destinato all’accensione di falò o fuochi.

Sarà vietato anche accendere falò, utilizzare barbecue o bracieri e realizzare qualsiasi forma di fuoco sulla spiaggia.

Una misura pensata soprattutto per prevenire il rischio di incendi e proteggere un ambiente fragile come quello costiero, particolarmente esposto durante i periodi di maggiore presenza turistica.

Vietati campeggi, vetro e comportamenti che compromettono il decoro

L’ordinanza introduce inoltre il divieto di installare tende da campeggio, gazebo o strutture provvisorie utilizzate come ricovero o per il pernottamento sulle spiagge.

Non sarà consentito introdurre o detenere contenitori in vetro e lattine, così come trasportare o detenere bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori degli esercizi autorizzati.

L’obiettivo è limitare situazioni di pericolo legate alla presenza di materiali potenzialmente dannosi e garantire condizioni di maggiore sicurezza per famiglie, residenti e visitatori.

Niente musica ad alto volume e fuochi d’artificio non autorizzati

Tra i divieti previsti anche quello relativo all’utilizzo di amplificatori e altoparlanti in grado di arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Saranno inoltre vietate attività pirotecniche non autorizzate e il trasporto di oggetti contundenti o comunque considerati idonei a offendere.

Le disposizioni puntano a prevenire episodi di tensione e garantire che le serate festive possano svolgersi in un clima ordinato e sicuro.

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