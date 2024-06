Musicisti per passione. A Scicli un gruppo di amici si ritrovano attorno a spartiti e strumenti musicali

I primi a “godere” dello spettacolo della Evergreen Band sono stati gli ex compagni di classe che si accingono a festeggiare, a luglio, i cinquant’anni della maturità scientifica raggiunta nell’anno scolastico 1973-74 nel mitico liceo “Guglielmo Marconi” di Scicli successivamente inglobato nell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Due classi, 5A e 5B, insieme per vivere un amarcord spumeggiante ma anche commovente accolte dall’ospitalità di un ex docente, il professore di inglese Andrea Tomasello e della moglie Giovanna Santospagnuolo, nella loro villa della collina Spana a Scicli.

Fra piano, chitarra classica, basso e batteria musica a gogò, con brani che hanno ripercorso la storia dei giovani di un tempo fra ricordi per nulla sbiaditi.

L’Evergreen Band è composta da Elio Carbonaro al piano, Pino Zisa chitarra classica, Peppe Avolio, Enzo Campailla e Giovanni Marino al basso e Sergio Caruso alla batteria, Maurizio Emmolo nel ruolo di tecnico del suono. Un’esibizione in housing che è stata da collante fra i musicisti (solo tre di essi non sono ex liceali, Enzo Campailla, Giovanni Marino e Sergio Caruso) e gli spettatori. Un pubblico ristretto di compagni di classe, tutti affermati professionisti e con i rispettivi consorti che, per una sera, sono andati oltre la realtà sognando di tornare indietro nel tempo e vivere la gioventù di una volta. Sognare non nuoce, aiuta a vivere e grazie ad Andrea e Giovanna Tomasello gli ex alunni delle 5 A e 5B hanno ritrovato il piacere di stare assieme nel segno dell’amicizia e della stima. Tutto possibile anche grazie ad un gruppo che si addossa l’onere dell’organizzazione. Ma ne vale la pena. Ritrovarsi per suonare, cantare e ballare ed ascoltare pure. Piacevole il fuori programma con la recitazione di Andrea Tomasello di brani del suo scritto-ricerca che racconta i tempi e le storie del fenomeno migratorio dei primi anni del Novecento e che è “entrato” in punta di piedi nei frammezzi musicali della Evergreen Band. Ed un fuori programma è stata anche l’esibizione del duo “Sciara e Man”, composto da Serena Agosta e Manlio Carbonaro che hanno voluto partecipare all’evento al fianco del padre pianista Elio Carbonaro e dei suoi amici con la loro buona musica.

Appuntamento a luglio per un nuovo incontro fra musica e canzoni aspettando chi arriva da fuori per le vacanze estive: stavolta si festeggiano i 50 anni della maturità scientifica e perchè no anche quel premio “Ragusani nel Mondo 2024” che verrà assegnato quest’anno ad un ex liceale, oggi apprezzato otorino-laringoiatra di fama mondiale, Ignazio Tasca, anima del gruppo. Lui non suona, non balla, non canta ma tiene d’occhio le…corde vocali di tutti i suoi ex compagni di scuola. Compagni di scuola che si sono reinventati scrivendo nuove pagine di vita. Domani sera l’Evergreen Band sarà in Largo Gramsci a Scicli nell’ambito della festa della musica organizzata dai commercianti del posto.

© Riproduzione riservata