Musica, creatività e inclusione: Shine sbarca a Scicli con un nuovo centro formativo

SCICLI – La musica a Scicli ha una nuova casa. Da settembre 2025 la città ospita la sede dell’Associazione Musicale Shine, realtà nata a Ragusa nel 2004 e oggi tra le più attive nel campo della formazione e della produzione artistica multidisciplinare. L’apertura in via Manchitella 26 segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di Shine, che punta a portare nuove opportunità di apprendimento e creatività nel cuore della comunità sciclitana.

La sede di Scicli offrirà corsi di canto moderno, chitarra, pianoforte e propedeutica musicale, accanto a percorsi innovativi come produzione musicale, tecnico del suono, musicoterapia e laboratori dedicati all’infanzia. Un’offerta formativa ampia e dinamica, pensata per avvicinare bambini, ragazzi e adulti alla musica come linguaggio di crescita e consapevolezza.

Un tratto distintivo del progetto Shine è la convenzione con il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, che consente agli studenti di intraprendere percorsi pre-accademici (pre-AFAM) e ottenere certificazioni riconosciute a livello nazionale, aprendo così le porte alla formazione musicale superiore.

Oltre alla didattica, Shine promuove esperienze pratiche nel mondo della musica: creazione di basi musicali, arrangiamenti, video provini, fino alle registrazioni professionali che si svolgono presso lo studio della sede madre di Ragusa. Non mancheranno momenti di incontro e condivisione, come jam session, musica d’insieme e spettacoli dal vivo, per trasformare l’apprendimento in esperienza concreta.

«Con questa nuova apertura – spiega Giovanni Leon Dall’Ò, presidente dell’associazione – vogliamo radicarci anche a Scicli, costruendo ponti tra formazione, creatività e partecipazione culturale. Offriamo spazi non solo per studiare musica, ma per viverla».

La sede sciclitana sarà coordinata dalla docente Fabrizia Ruospo, che sottolinea: «Per me è un grande piacere poter contribuire a portare Shine nella mia città e offrire nuove opportunità musicali ai giovani e alle famiglie del territorio».

Tra i momenti più attesi dell’anno, lo spettacolo annuale di Shine, una vera e propria produzione artistica che va oltre il semplice saggio: gli allievi si esibiscono accanto a musicisti professionisti, affrontando temi sociali e collaborando con organizzazioni come Amnesty International, che ha preso parte all’ultima edizione.

Con questa nuova sede, Shine non porta solo corsi, ma una visione: la musica come strumento di crescita personale e comunitaria, di sensibilizzazione e di legame tra le persone. Scicli guadagna così un nuovo spazio di cultura, creatività e partecipazione, dove ogni nota diventa un passo verso un futuro più armonioso.

