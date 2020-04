Muore per Covid il dottor Roberto Morelli, santacrocese d'adozione - Ragusa Oggi

Muore per Covid il dottor Roberto Morelli, santacrocese d’adozione

Condividi su:

E’ morto per Covid-19 il dottor Roberto Morelli, santacrocese d’adozione. L’uomo si trovava in Puglia.

Aveva 65 anni e si trovava ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per degli accertamenti reumatologici ma, dopo una settimana, alcuni sintomi sospetti lo avevano costretto a prolungare il ricovero. Poi gli esami che hanno accertato la positività al Covid e il suo trasferimento in terapia intensiva. Purtroppo, non ce l’ha fatta.

Docente presso l’istituto comprensivo Psaumide di Camarina, era perfettamente integrato nella comunità di Santa Croce: ha partecipato ad iniziative culturali, portando il proprio contributo umano e civile. Lascia moglie e figlia.

Fonte: Santa Croce Web